L'Ajuntament de Figueres ha encarregat un estudi per conèixer els costos de manteniment de l'antiga N-II i les obres que li calen per poder negociar-ne el traspàs amb l'Estat espanyol. L'equip de govern està a l'espera de rebre el document, que els permetrà posar sobre la taules xifres i veure què poden assumir. De fet, el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, remarca que la voluntat de l'Estat és que Figueres es quedi tot el tram de carretera al seu terme. El govern municipal, però, reclama només la part de trama urbana que rep el nom d'avinguda Salvador Dalí i que funciona com una de les principals artèries de la ciutat. Fonts municipals asseguren que hi ha prevista una reunió abans de l'estiu per abordar aquesta i altres infraestructures.

El traspàs de la titularitat d'aquesta via al seu pas per Figueres fa molts anys que està sobre la taula i els contactes es van intensificar l'any 2018 però mai s'han acabat de tancar. L'any passat en una nova reunió amb l'Estat –ja amb l'actual alcaldessa, Agnès Lladó- es va acordar analitzar els costos de l'actuació. Una valoració que mai ha estat sobre la taula i que permetria veure quins serien els costos de manteniment de la infraestructura i també quines actuacions cal fer-hi abans de la cessió. "Hem encarregat un estudi a un bufet tècnic extern i el que volem és saber què tenim, què ens falta i què costaria el manteniment", detalla el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel. A hores d'ara, tota la trama està en mans de Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana –antic ministeri de Foment- i qualsevol actuació, per petita que sigui, l'ha d'assumir l'estat. "Fa poc hi va haver un accident a la rotonda de la plaça del Sol i vam haver d'avisar perquè canviessin ells les senyals, però clar, venen quan venen", remarca el regidor. En aquesta mateixa via, el mes de febrer un cotxe va atropellar mortalment un nen de set anys que travessava un pas de vianants en patinet. El semàfor que el regulava, no funcionava correctament. La voluntat de l'equip de govern és quedar-se només amb la part de trama urbana, la que es a rebatejar com a avinguda Salvador Dalí, però l'Estat plantejaria que el traspàs es fes en tota la via, des d'Hostalets fins a tocar del Pont del Príncep. L'Estat planteja cedir tota la via "Per sobre de tot el que en interessa és la trama urbana però si ells ens diuen que ha de ser tot, doncs parlem-ne però primer hem de conèixer què costaria aquesta recepció", afegeix Amiel. En aquest sentit, espera tenir el document a punt ben aviat i, fonts municipals, han avançat que preveuen una reunió abans de l'estiu per abordar aquesta i altres infraestructures per a la ciutat.