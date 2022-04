ERC ha commemorat el Dia de la República en un acte a Terrassa centrat en la mirada feminista i protagonitzat per les candidates a les alcaldies de Terrassa, Ona Martínez; Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla; Mollet del Vallès, Marta Vilaret, i Figueres, Agnès Lladó.

La secretària general del partit, Marta Rovira, ha reivindicat en un missatge emès en diferit la necessitat que les dones siguin presents en els òrgans de decisió política i ha animat a altres dones republicanes a voler ser les número u de les llistes a les pròximes eleccions municipals. "Sentim l'impulsa d'entomar aquests reptes en pobles i ciutats on encara ens toca superar el sostre de vidre". Un 45% dels alcaldables escollit fins a la data per ERC ja són dones.

er Rovira, aquesta presència de dones en la primera línia política és una manera "d'obrir camí" per a altres dones que puguin en el futur "representar la societat" amb perspectiva feminista, des dels valors de la igualtat i la llibertat: "Hi hem de ser, hem de poder ser referents, sentir-nos representades i aportar una perspectiva diferent de com vivim".

En aquest sentit, l'acte de les republicanes ha posat en valor la figura de Nativitat Yarza, la primera alcaldessa dona de l'estat espanyol, que el 1934 va ser escollida per liderar el municipi de Bellprat (Anoia) sota les sigles d'ERC. "Va trencar estigmes ensenyat que la dona també ha de poder fer política", ha recordat Rovira.

Ara, prop de 90 anys després, ERC compta amb 86 alcaldesses dones a Catalunya i es conjura aquest 14 d'abril per fer créixer aquesta xifra després de les municipals de 2023. L'alcaldessa republicana de Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla, ha fet una crida perquè les dones deixin de ser "una quota de representació" i puguin exercir el "poder real" en tots els àmbits.

També l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha reivindicat la presència de la dona en els espais de poder, tot i que això "molesti" a determinats sectors de la societat: "No estava previst que hi arribéssim. Ens volien fer creure que la política era cosa d'homes amb corbata, però hi hem arribat i fem política d'una forma molt diferent", ha etzibat.

Durant l'acte de commemoració de la república de Macià, també han intervingut les candidates d'ERC a l'alcaldia de Terrassa, Ona Martínez, i Mollet del Vallès, Marta Vilaret. En el seu discurs, Martínez ha reivindicat, en un avançat estat de gestació, el dret a poder ser mare i alcaldessa per contribuir a trencar el "sostre de vidre".