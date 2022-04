La Diputació de Girona ha respost el comunicat difós per la plataforma «No a la variant de Vilafant", publicat per aquest mitjà, sobre la denúncia d'un presumpte "nou error» en la tramitació del projecte, argumentant que la mateixa "és incorrecta" i que tota la tramitació s'ha fet seguint els tràmits preceptius. La plataforma ha anunciat que ha entrat "al registre de la Diputació de Girona un nou recurs potestatiu de reposició contra un decret de Presidència aprovat el proppassat 15 de febrer. Aquest decret modificava les afectacions produïdes pel trasllat dels serveis -les torres d'electricitat- en el projecte de la variant de Vilafant, a la carretera GIP-5129, en el tram damunt del riu Manol fins a la carretera N-260". La plataforma al·lega que "el president de la Diputació no és l'òrgan competent per aprovar modificacions al projecte que va aprovar el plenari".

En aquest sentit, la Diputació informa que "Tal com estableix el decret amb número d'expedient 2020/8148, titulat Modificar afectacions serveis afectats condicionament tram ctra. GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol, «el president de la Diputació de Girona està facultat per resoldre les rectificacions o modificacions de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades, motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de les obres del projecte constructiu d'obres de condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol»". Davant d'aquest fet, l'ens considera que "d'acord amb aquest decret, doncs, és incorrecta la informació publicada segons la qual, recollint l'opinió de la plataforma No a la Variant de Vilafant, s'afirma que el president de la Diputació de Girona «no és l'òrgan competent per aprovar modificacions al projecte que va aprovar el plenari»".