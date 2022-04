Una casa de colònies de Capmany ha acollit els refugiats d’una campanya humanitària d’ajuda a Ucraïna que ha encapçalat l’actriu Macarena Gómez i la seva parella, l’artista Aldo Comas. Els ucraïnesos van passar la nit a l’Empordà abans de ser reallotjats en famílies de tot Espanya.

L’actriu establerta a l’Alt Empordà juntament amb la seva parella han organitzat un comboi de 20 furgonetes amb 40 voluntaris per a recollir a la frontera ucraïnesa a un grup de refugiats que han viatjat fins a Catalunya. La casa de colònies Els Estanys de Capmany, on habitualment passen les colònies infants, va rebre i atendre els refugiats després del llarg viatge divendres passat i van passar-hi la nit. L’endemà van emprendre camí cap a diferents punts d’acollida. Una desena dels refugiats es queden a l’Empordà i els altres es reparteixen en ciutats com Madrid o Màlaga i també a França. «Alguns quan el comboi va arribar a la Jonquera, van decidir marxar cap a Navarra i ja no van pernoctar aquí» explica l’actriu que juntament amb el seu marit també ha decidit acollir a casa a diferents refugiats i refugiades. Amb aquesta iniciativa Macarena Gómez i Aldo Comas s’han sumat als nombrosos grups i persones que han viatjat per a recollir a la frontera les persones que fugen de la guerra buscant un nou destí i una nova vida.

El cantant Aldo Comas va sortir en un comboi de vehicles rumb a la frontera de Romania amb Ucraïna el passat 4 d’abril des de la Jonquera, d’acord amb la seva publicació en Instagram Do It Yourself Ukraine, creada especialment per a aquesta iniciativa i que, a més, té pàgina web on informen les diferents maneres de participar en la causa, ja sigui amb donacions, acollint a refugiats o, fins i tot, sumant-s’hi a la iniciativa. Això és el que van fer una quarantena de persones voluntàries procedents de la comarca i de tot Espanya. Vint vehicles amb voluntaris d’arreu d’Espanya: metges, infermers, psicòlegs, artistes, pintors, cambrers, entre altres, van portar cap a la frontera amb Ucraïna 15.000 quilos de material.

La iniciativa, explica Aldo Comas, va sorgir «d’una forma precipitada. Tot va començar perquè el germà de Macarena va acollir a set refugiats, que són a la seva casa a Madrid. Jo feia temps que volia anar a ajudar, a col·laborar, tinc molts amics que han anat a la frontera a fer diferents labors. Per tant, em vaig decidir, pensant-me que portaria cap aquí un parell de refugiats. Vaig posar un post a les xarxes i de cop tot es va fer gran i més gran».

Comas i la seva expedició va emportar-se refugiats de quatre centres i «els hem trobat casa a tots». En aquest desplegament solidari, «tot ha estat complicat, diu l’artista. Ha estat l’experiència més bèstia que he fet a la meva vida. Després de conduir unes 40 hores seguides, han estat sis dies de bogeria, però hem fet el bé i en un món amb tanta maldat quan s’ajunten tantes persones per fer el bé, s’agraeix». L’aventura no acaba aquí perquè «ara ens arriben missatges de totes parts d’Ucraïna de gent que volen que els traguem del país». Possiblement, l’acció es pot repetir en un format diferent, apunten els promotors.

L’actriu Macarena Gómez, que ha donat suport a l’acció, però no va poder format part de l’expedició, ha agrait a totes les persones que s’han bolcat amb la causa: des de l’Ajuntament de Capmany a tot el poble: «ens han portat mantes, tovalloles, de tot», entre altres particulars i empreses que els han ajudat. La casa de colònies de Capmany ha estat la primera parada a Catalunya d’aquest grup de refugiats ucraïnesos. La seva propietària Anna Maria Martínez fa referència a la dura situació que s’hi ha viscut: «Les persones refugiades van arribar amb un gran estat de nervis, no volien sopar del nus que portaven a l’estómac, tenien molta por, cadascú porta una història diferent a l’esquena». Tot i això per tots ells, Capmany és punt de partida per a una nova realitat.

Viladamat s’aboca de ple en acompanyar i donar suport a les persones refugiades

El poble de Viladamat s’ha bolcat en acompanyar i donar suport la quarantena de persones refugiades que han arribat al municipi en els darrers dies. S’allotgen a l’hostal l’Esplai que va respondre a la petició d’acollir els nouvinguts, la majoria dones i criatures. «Poden disposar d’aquest espai fins al setembre» explica l’alcaldessa del municipi Dolors Pons. L’Ajuntament de Viladamat empadrona els nous habitants, que han incrementat en un deu per cent el nombre de persones que resideixen al municipi: «Hem de fer el possible per donar-los una bona atenció».

Per aconseguir-ho, al poble s’ha creat un grup de whatsapp, amb el nom de Viladamat Solidari, des d’on sorgeixen tota mena d’accions i activitats per oferir companyia i ajuda als refugiats i també per apropar-los a la cultura i la llengua del nostre país. Per exemple, dissabte passat es va celebrar una nova edició de la brunyolada, s’organitzen activitats esportives per als petits o sortides a llocs propers perquè coneguin el territori. Des de l’ajuntament es vol facilitar al màxim la seva estada i per aquest motiu, el consistori gestiona amb el Departament d’Educació que els nens i nenes es puguin escolaritzar amb la màxima celeritat. També s’ha posat en contacte amb la companyia Sarfa perquè posin una nova parada davant l’hostal i una altra per anar a Figueres, «però Transports de la Generalitat, de moment ho té aturat», ha destacat l’alcaldessa.