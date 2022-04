El passat 3 d’abril va finalitzar la recollida de propostes ciutadanes de la cinquena edició del Pressupost Participatiu impulsada per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Durant el període de presentació els veïns i veïnes han fet arribar un total de 458 propostes, una xifra similar a l’anterior convocatòria i que segons Anna Massot, regidora de Participació Ciutadana, “ha de representar una motivació per a totes i tots de cara a les següents fases d’aquesta convocatòria. Agraïm la bona implicació i participació de la població enviant-nos totes aquestes propostes que ara analitzarem detingudament una a una”.

Recollida de propostes segons el canal

El consistori posava a disposició dels veïns i veïnes tres vies per fer arribar les propostes: Dipositant la butlleta del tríptic en les bústies ubicades a Castelló (OMAC, Biblioteca municipal i Espai Jove “El Centro”) i a Empuriabrava(OMAC i Espai Alberes). A la parada del mercat setmanal habilitada per a Castelló i a Empuriabrava. Per mitjà del web www.tutriescastello.cat. Aquesta última ha estat la via més utilitzada per la població amb la presentació d’un total de 326 propostes. Mentrestant, a través de les bústies presencials s’han recollit 62 propostes veïnals; i a les bústies del mercat, fins a 70 projectes.

El Pressupost Participatiu encara la segona fase del projecte

Ara totes les propostes recollides presencialment i electrònica seran valorades i quantificades pels serveis tècnics municipals. Així, totes aquelles que compleixin els requisits i no superin el pressupost fixat seran admeses. Finalitzada aquesta fase es publicarà un document amb les propostes vàlides i desestimades; en el cas d’aquestes últimes s’especificarà el motiu.

Més endavant, durant el mes de juny (en una data encara per a concretar), la ciutadania serà cridada a prendre part del Fòrum Ciutadà de Priorització; una sessió participativa oberta a tots els veïns i veïnes en la qual els assistents hauran de seleccionar un nombre determinat de projectes finalistes i que seran els que finalment se sotmetran a votació popular.

Prèviament a la votació popular, la comissió tècnica efectuarà la valoració econòmica aproximada d’aquestes propostes finalistes triades pel Fòrum, i que no podran superar els 150.000 €, per afavorir que es puguin executar un mínim de dos projectes.

Votació popular

En la darrera fase del procés, les propostes finalistes seran sotmeses a votació ciutadana. Hi podran participar de forma online i a través dels punts de votació telemàtica distribuïts pel municipi totes aquelles persones empadronades al municipi majors de 16 anys. En aquest sentit, l’Ajuntament es compromet a integrar en el pressupost les propostes més votades fins a esgotar la partida de 250.000€.