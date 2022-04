El Festival Còmic de Figueres tindrà lloc del 14 al 17 d'abril. "El búnquer" s'avançarà un dia i, demà dimecres, serà a l'Auditori Convent dels Caputxins de Figueres per oferir un programa especial. L'antic convent caputxí encara conserva tot el seu encant i misteri i és un lloc perfecte per gravar el programa, que no perdrà l'aura d'humitat i clandestinitat que el caracteritza.

Un petit grup d'afortunats acompanyarà de públic en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell en aquest indret tan singular. El funcionament del programa serà el de sempre, però Figueres tindrà especial importància en aquest programa. No només per la localització, sinó perquè també repassarà la biografia d'un figuerenc il·lustre. Tal com diuen des d'"El búnquer": "Qui carai podria ser...?" Ja l'endemà, dijous 14 d'abril, a les 21.00 hores, en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell oferiran l'espectacle "Sortint del Búnquer" al Teatre El Jardí de Figueres. Totes les entrades ja estan exhaurides. Inclourà un directe de la Neus tocant el piano, un making of amb les curiositats i les interioritats del programa, un col·loqui amb els assistents i sortejos de premis relacionats amb "El búnquer": guions originals, la bandera del programa, les tasses que es fan servir, samarretes... i alguna sorpresa més.