La plataforma No a la variant de Vilafant, formada per les propietàries i veïns de Can Massanet i del municipi de Vilafant, ha entrat al registre de la Diputació de Girona un nou recurs potestatiu de reposició -ara- contra un decret de Presidència aprovat el 15 de febrer. Aquest decret modificava les afectacions produïdes pel trasllat dels serveis -les torres d'electricitat- en el projecte de la variant de Vilafant, a la carretera GIP-5129, en el tram damunt del riu Manol fins a la carretera N-260.

Així, les propietàries consideren que aquest decret suposa la modificació del "Projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129 de Vilafant a Borrassà, amb nou Pont sobre el Manol" en tant que -asseguren- es tractaria d'un nou error en la tramitació del projecte que evidencia, com han denunciat des del juny de l'any 2021, les presses per aprovar un projecte innecessari per al territori i inacceptable amb la crisi energètica, de recursos i climàtica globals.

Al·leguen que el president de la Diputació no és l'òrgan competent per aprovar modificacions al projecte que va aprovar el plenari. Aquesta modificació aprovada per decret des de la presidència de la Diputació de Girona acaba repercutint en la modificació del projecte de la variant, ja que canvia la ubicació prevista de les torres de distribució d'electricitat del projecte de la variant, que va ser aprovat definitivament el 15 de juny l'any passat. Aleshores també es va delegar al president de la Diputació les facultats per resoldre les rectificacions o modificacions de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades, però no va delegar la facultat de modificar el Projecte.

D'acord amb el recurs presentat fa uns dies, "La competència per aprovar el projecte i, per tant, per aprovar les seves modificacions és del Ple de la Diputació de Girona, fet que invalida el Decret de la Presidència, de tant en tant no es pot modificar unes afectacions basant-se en un projecte modificat que no ha estat aprovat, i no es pot encomanar al Servei de patrimoni i expropiacions que endegui la tramitació administrativa de la modificació de les superfícies afectades d'acord amb un projecte modificat no aprovat"

A més, consideren que la jurisprudència avala la nul·litat del decret i alhora la nul·litat de la modificació del projecte.

Recurs contenciós administratiu

El 15 de novembre de l'any passat, les propietàries de les principals finques afectades per l'obra de la variant van presentar una demanda al jutjat del contenciós administratiu de Girona pel "Projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129 de Vilafant a Borrassà, amb nou Pont sobre el Manol" que promou i licita la Diputació de Girona.

Aquesta obra preveu la construcció d'un nou tram que es desvia de la carretera GIP-5129 abans d'arribar a Vilafant, amb un pont de 120 metres de llarg i 8 d'ample damunt del riu Manol, i arriba a una alçada de 9 metres per connectar amb un talús que separa els habitatges i la granja de Can Massanet del camp de conreu, fins a la carretera N-260 on es construirà un giratori. Des de l'aprovació del projecte en el Ple de la Diputació de Girona, propietàries i veïns han mostrat l'oposició al projecte i han presentat al·legacions que no han estat estimades, dos recursos de reposició per la resposta inadequada de l'organisme provincial, així com per la indefensió generada en haver continuat la tramitació de l'obra tot i no haver respost els recursos iniciats. També ha presentat un recurs de reposició per un decret de Presidència que modificava la ubicació dels serveis, sense ser-ne l'òrgan competent per a la modificació.

No a la variant de Vilafant ha denunciat -ja fa uns mesos, i amb el suport d'entitats com Els Amics del Manol, Salvem Siurana, IAEDEN-Salvem l'Empordà i l'ANG- les greus deficiències en la tramitació d'aquesta obra, en tant que es tracta d'una variant -un nou traçat- i no una millora com ho ha tramitat la Diputació.