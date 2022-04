Del 8 al 10 d'abril, les Oficines de Turisme de Castelló d'Empúries i Empuriabrava han estat presents al Mercat del Ram de Vic, i han donat a conèixer el municipi i els seus atractius. Segons la regidora de turisme, Xon Hugas, "les comarques d'Osona i la Garrotxa tenen un interès especial per la nostra zona, i per aquest motiu, participem en accions promocionals d'aquests tipus; el Mercat del Ram és una bona ocasió". Val a dir que el municipi empordanès ja fa uns quants anys que participa en aquesta fira, i després d'haver-se aixecat les restriccions de la pandèmia, aquest 2022 ha pogut tornar a estar-hi present.

I és que el tradicional Mercat del Ram de Vic és un bon espai per mostrar propostes relacionades amb el món artesanal, lúdic, comercial i agrícola, sent un dels esdeveniments més importants en aquests sectors celebrats a Catalunya. Es tracta majoritàriament d'una fira amb públic català, interessat a fer sortides per conèixer el territori.