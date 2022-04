França celebra aquest diumenge 10 d'abril la primera volta de les eleccions presidencials. A Catalunya, més de 27.000 francesos poden votar-hi. Per aquest motiu i per facilitar la tasca als electors que no volen desplaçar-se ara fins al seu país, el consolat francès ha organitzat quatre punts de votació a Catalunya, un d'ells a Figueres.

El punt escollit a la capital altempordanesa és el Centre Cívic Creu de la Mà. Aquest s'ha habilitat perquè les persones de nacionalitat francesa registrades que vulguin votar a les eleccions presidencials puguin fer-ho. A la demarcació gironina, hi ha unes 3.500 persones de nacionalitat francesa que poden votar aquest diumenge en dos punts diferents. A banda de Figueres, l'altra seu habilitada és el Centre Cívic Ter de Girona (al carrer Can Sunyer, 46). A l'Alt Empordà, només hi voten els gironins que viuen en municipis els codis postals dels quals comencen per 174, 176 i 177. Els francesos que vulguin participar en les eleccions des de Catalunya s'han d'haver registrat com a residents al consolat i han d'estar donats d'alta al cens de votants.