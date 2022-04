Un grup de promotors del món acadèmic i empresarial ha proposat un pla per instal·lar una gran fàbrica de semiconductors al polígon industrial Logis Empordà d’el Far-Vilamalla. La iniciativa es concreta en el manifest FabCat, redactat pel doctor en Física i soci fundador del Tecnoateneu de Vilablareix, Esteve Farrés, i compta amb la col·laboració d’investigadors i acadèmics de la Universitat de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) i altres institucions catalanes (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili, CSIC, Eurecat i l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació).

L’objectiu del manifest és proposar que Catalunya sigui la seu d’alguna de les fàbriques de semiconductors que Brusel·les vol aixecar a Europa per reduir la dependència externa d’aquest producte clau en la indústria tecnològica.

Els signants proposen el polígon del Logis Empordà situat al Far-Vilamalla com una de les dues ubicacions idònies per acollir la fàbrica (l’altra és Sant Esteve Sesrovires), ja que comparteix les condicions mínimes que requereix una infraestructura d’aquesta envergadura: 36 hectàrees, proximitat amb la MAT i a «un gran cabdal d’aigua amb capacitat de reserva», accés logístic a port, aeroport, carretera i ferrocarril, un teixit industrial per fer-ne el manteniment i la presència de serveis de gestió de residus.

El projecte que planteja el manifest FabCat preveu una inversió de 22.000 milions d’euros i la creació de 2.000 llocs de treball directes i 40.000 d’indirectes per posar a punt una fàbrica que estaria funcionant les 24 hores del dia tots els dies de l’any. L’obra seria costejada per les institucions europees a través dels fons Next Generation. En aquest sentit, el manifest suggereix que l’Estat assumeixi el 10% de la inverió (2.000 milions d’euros), i xifra el finançament que aportaria la Generalitat de Catalunya en 500 milions d’euros, corresponents a l’adequació de comunicacions i infraestructures. En els últims temps, grans empreses del sector com Intel ja han anunciat construccions d’instal·lacions per 20.000 milions de dòlars en altres indrets del món. De fet, una nova planta de microxips costa en aquests moments una xifra similar a la que proposa el projecte per a Vilamalla, i requereix un Know-how laboral que només sembla possible actualment a Àsia.

Reindustrialització d’Europa

La iniciativa va néixer arran de la «Chips Act», una proposta europea que pretén la reindustrialització d’Europa i, en concret, «la recuperació d’una part rellevant del mercat global de semiconductors». A dia d’avui aquests components s’importen de forma majoritària de països asiàtics com ara Japó, Taiwan, Corea del Sud i la Xina. El 60% de la fabricació venuda als dissenyadors se situa a Taiwan, així com el 52% de les fàbriques de microxips per encàrrec i els xips més sofisticats, que és difícil que s’instal·lin actualment en altres països.

La voluntat de les institucions de la UE de fer una llei europea de xips al llarg d’aquest any va motivar, a finals de 2021, la redacció i entrega del manifest FabCat a la Generalitat i al Govern espanyol.

Els signants volen contactar també amb una vintena grans empreses del sector amb seu a Europa com Intel, Bosch, Fuji, Canon i també companyies de fora com Samsung, Sony o Hitachi. També aseguren que les Cambres de Comerç de Barcelona i Girona ja han iniciat els contactes amb incorporar emprees «que es puguin incorporar a l’ecosistema (de la planta de conductors) més enllà de Seat, Ficosa, HP i SGS-Brightsight».