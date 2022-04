L'Associació de Municipis per la Independència celebra els 10 anys de la seva fundació, el 14 de desembre de 2011. Per aquest motiu, ha començat una gira per tot Catalunya de l'exposició "Independentisme: la força del món local".

La primera parada de l'exposició va tenir lloc, ahir divendres 8 d'abril, al Port de la Selva i es podrà visitar fins al darrer dia de Setmana Santa, el dilluns 18 d'abril, al carrer Major 19. A l'acte d'ahir hi van coincidir alguns dels alcaldes altempordanesos, d'entre els quals Josep Maria Cervera, del Port de la Selva, Santi Güell, de Castelló d'Empúries, Dolors Pons, de Viladamat, i Montse Mindán, exalcaldessa de Roses, que van compartir una taula rodona per exposar els seus punts de vista. També hi va ser Jordi Gaseni, president de l'AMI, que va afirmar "voler recórrer, amb l'exposició, el país per carregar les bateries tan potents que teníem amb l'objectiu de tornar a arribar a un nou 1-O".