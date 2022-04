L'Ajuntament de l'Escala ha reobert aquest cap de setmana l'aparcament de la plaça Nova. Després d'una primera part d'obres per a realitzar les millores pactades, el consistori ha decidit que el pàrquing entrés en funcionament.

Tanmateix, el procés d'obres encara no està finalitzat del tot. Així mateix, l'Ajuntament ha informat que hi ha detalls encara pendents. Entre aquests, l'afegiment de nous fanals que no ha pogut fer-se per un endarreriment en l'entrega.

Les obres a l'aparcament van començar el passat 24 de gener. El tancament ha tingut una durada de dos mesos i mig. La inversió prevista era d'uns 215.000 €. Durant aquest temps, l'accés a la plaça ha quedat tancat, a excepció dels veïns amb gual.