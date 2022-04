L’Estat començar aquest any el projecte per crear piscines naturals, de mar, un espai d’oci, un mirador i un edifici de serveis a la carretera del Far de Roses. S’invertirà al voltant d’un milió d’euros. El projecte s’executarà a l’espai que va quedar alliberat després de l’enderrocament de l’antiga depuradora de marisc. El projecte ha estat aprovat definitivament i es preveuen començar les obres en breu.

La regidora d’Urbanisme de Roses, Sílvia Ripoll, ha explicat que va finalitzar el tràmit d’exposició al públic i ja s’han respost les al·legacions.

L’Ajuntament ha d’aprovar per ple on s’especifica que es faran càrrec del manteniment, una vegada acabi l’obra i també s’ha de fer càrrec del projecte d‘un edifici de serveis que s’ha de construir a la zona.

«L’hem de fer nosaltres, és un edifici que contempla un espai on s’ha de guardar tota la maquinària, i després un de serveis, de lavabos i un que sortirà a concessió que és un espai de bar», ha explicat.

La nova zona d‘oci se situarà just davant de mar, a la Punta Palangrers, entre el segon moll i la punta del Far.

Es tracta d’un espai d’uns 3.500 metres quadrats actualment sense edificacions.

El Ministeri per la Transició Ecològica, després de plantejar cinc propostes, va optar per la recuperació del perfil natural de la costa, on es crearan les piscines naturals, un espai d’oci, un edifici de serveis integrat, un mirador i els accessos amb l’entorn més proper, entre ells el Castell de la Trinitat o el Far.

Les piscines s’espera que es fusionin amb el mar. N’hi haurà diverses, escalonadament, fent que «el límit de l’aigua de mar de les piscines desbordants es fonguin amb el mar, establint una continuïtat del paisatge amb el golf de Roses, amb el Montgrí i les Illes Medes», segons el projecte aprovat.

La idea és eliminar barreres físiques i paisatgístiques. De manera que «es pugui generar uns molls per a a zona de bany, als quals es pugui accedir per un camí adaptat o per una escala grada-mirador». Amb el material extret del buidatge es restaurarà i recuperarà part del perfil natural de la muntanya. Ara hi ha parets verticals de roca que tenen un fort impacte paisatgístic i són part de la construcció de l’antiga depuradora. «El concepte és tornar a la terra el que s’ha abocat al mar», diu el projecte.

A banda de les piscines naturals hi haurà un espai lliure des d’on es podrà accedir a un jaciment geològic.

L’espai d’oci se situa en un entorn proper al castell de la Trinitat on l’Ajuntament ha anunciat que també s’hi adequarà una gran zona d’oci amb itineraris i un mirador.