Els parcs naturals de Catalunya s’han preparat per tal d’evitar aglomeracions que posin en risc la capacitat d’acollida del medi natural davant la previsió d’una alta afluència de visitants els dies festius de Setmana Santa. Aquestes accions van dirigides a evitar la massificació dels parcs i compatibilitzar la protecció del paisatge, la flora i la fauna amb la pesca, l’agricultura, la ramaderia i les activitats d’oci i turístiques. Així, s’han identificat una cinquantena de sectors que es consideren especialment sensibles on, amb la col·laboració del cos d’Agents Rurals, s’incrementarà la vigilància preventiva.

Al Parc Natural de Cap de Creus, durant els dies festius de Setmana Santa no es permetrà el pas de vehicles entre les 9.30 i les 20 hores per la carretera entre Cadaqués i el Far de Cap de Creus. Per visitar aquest paratge protegit i d’un elevat valor natural (la Punta de Cap de Creus i el Paratge de Tudela formen part de la Reserva Natural Integral de Cap de Creus, la figura de màxima protecció d’un Parc Natural a Catalunya i on no és permès sortir dels camins senyalitzats), es recomana que s’aparqui el vehicle a l’aparcament d’Es Corral d’en Morell, al nucli de Cadaqués, i utilitzar un dels busos llançadora que s’han habilitat per visitar aquest espai. El dispositiu, organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de Cadaqués, preveu llançadores cada 20 minuts tots els dies entre les 9.30 i les 20 hores amb parades a Guillola, trencant d’accés al Paratge de Tudela, i l’aparcament del far de Cap de Creus.

L’accés a peu i en bicicleta estarà obert, i també hi haurà excepcions per als veïns i treballadors de la zona. A l’aparcament del Corral d’en Morell hi haurà un punt d’informació del Parc. També hi haurà un punt d’informació a l’Espai Cap de Creus, situat en el mateix far i a la caseta del Paratge de Tudela. D’altra banda, pel que fa a les pistes de l’interior del massís, hi haurà limitacions d’accés al trànsit motoritzat a la pista de Taballera-Perafita (Port de la Selva) i Mas Marés-Pení (Roses).

Es controlarà l’afluència de vehicles motoritzats als aparcaments, de manera que en arribar al 75-80% de la seva capacitat seran reconduïts cap a alternatives properes. En cas de necessitat, s’activarà un avís al Centre d’Emergències de Catalunya per tal de gestionar de manera òptima qualsevol incidència.

També es reforçarà la presència d’agents cívics en els parcs per fer tasques d’informació i sensibilització. L’objectiu és contribuir a la conscienciació de conductes respectuoses amb aquests espais i la necessitat de minimitzar la pressió ambiental sobre els valors del patrimoni natural. D’altra banda, es reactivarà a través de les xarxes socials la campanya de sensibilització Naturalment, adreçada especialment al públic més jove, amb consells i eines sobre com gaudir dels espais naturals de forma responsable.

Regulació de l’accés en vehicle a les Capçaleres del Ter i del Freser

Després del bon funcionament de la iniciativa engegada l’any passat, durant les vacances de Setmana Santa l’accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser tornarà a ser regulat. Les limitacions, que estaran vigents entre el 15 i el 18 d’abril, es duran a terme conjuntament amb l’Ajuntament de Queralbs (Ripollès) i seran per als vehicles que vulguin accedir tant a la collada de Fontalba com a les Gorges del Freser i el paratge de Daió de Baix. La mesura vol minimitzar la sobrefreqüentació de visitants en una zona fràgil, on hi ha flora i fauna associada a aquests paratges naturals com poden ser pastures de qualitat alta, zones d’especial protecció de les aus o vernedes i altres boscos de ribera.

Després del període de Setmana Santa, la regulació tornarà a estar vigent entre el 4 de juny i finals del mes d’octubre.

En el cas de l’accés per la collada de Fontalba --una de les principals pistes forestals del Parc Natural, tant per fer l’ascensió al Puigmal com per fer el camí de Fontalba cap a la vall de Núria--, es limita l’entrada a 60 vehicles sota reserva prèvia i amb un pagament anticipat de 5 euros per dia. La limitació es realitzarà els dies 15, 16 i 17 d’abril de 7.30 a 19.30 hores, i el dilluns 18 fins a les 13.30 hores. Durant aquests dies hi haurà personal específic a les hores de restricció per informar els visitants sobre la regulació i sobre l’espai protegit. Així mateix, cap vehicle podrà quedar estacionat a la nit a Fontalba i la pernoctació hi està prohibida per ordenança municipal. La limitació no afecta els veïns de Queralbs ni els pagesos i ramaders de la zona.

En el cas de l’accés a Daió de Baix, que és punt de partida del camí que porta a peu cap a les Gorges del Freser i Coma de Vaca, caldrà deixar el cotxe a l’aparcament que hi ha pocs metres abans de l’acabament de la pista i que té capacitat per a 44 places. El pagament també serà de 5 euros per vehicle i, en aquest cas, no caldrà reserva prèvia. Es podrà realitzar mitjançant targeta bancària a la barrera de l’inici de la pista de Daió. L’horari de limitació serà de 9 a 14 hores.

Es recorda que només es podrà estacionar a la zona habilitada i que no està permès aparcar vehicles al llarg de la pista pavimentada de Daió, ni tampoc a la placeta que hi ha al final de la pista ni a la carretera de Serrat.