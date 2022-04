Ciutadans (Cs) Figueres anuncia la presentació d'una bateria de mesures que haurien d'articular "un pla estratègic de transformació integral, urbanística i socioeconòmica" de la zona oest de Figueres a deu anys vista per a ser consensuat amb tots els agents i forces polítiques de la ciutat “perquè, governi qui governi, no es paralitzi”. El portaveu de la formació, Héctor Amelló, considera que “els barris de la zona oest necessiten un govern capaç de transformar-los i no la vella política que anuncia coses que no farà mai, estem farts de publicitat buida i ardits de la vella política”.

Des del partit taronja defensen que els reptes de la zona oest en l’àmbit urbanístic, social, econòmic i de deterioració de la convivència "són de gran envergadura". En aquest sentit, la seva proposta és que el pla estratègic de millora de la zona oest hauria d'incloure uns eixos vertebradors, com l'atenció a les persones, l'atenció comunitària i el treball integral amb les famílies “perquè l'objectiu és incrementar la qualitat de vida de les famílies, afavorint l'autonomia i accés als recursos públics, actuar davant situacions de solitud no desitjada i intervenir per a la millora de l'èxit escolar”. També, centrat en l'aspecte econòmic i comercial, ja que, “s'han d'impulsar programes d'ocupació i qualificació per a joves, impulsar polítiques d'ajudes, subvencions i bonificacions fiscals per a la instal·lació de nous comerços, però també per a mantenir la xarxa existent, així com fomentar pràctiques de consum de proximitat”, expliquen des de Cs.

Per una altra part, la seguretat també "ha de ser un element troncal en la transformació de la zona oest” i és per això que la seva aposta és “desplegar una policia de proximitat com a policia preventiva que patrulla pel barri, un pla de vigilància intensiva dels punts calents i evitar ocupacions d'habitatge perquè tot això redueix les tensions de convivència”. A més, Amelló també reclama el desenvolupament d'un pla director de l'espai públic per a millorar l'enllumenat, les zones verdes, l'espai urbà i programi la transformació urbana del carrer d’Avinyonet i el sector del Dr. Fleming, Món Millor i Ramón y Cajal. Finalment, assenyala com a línia estratègica l'eliminació dels infrahabitatges i la resolució dels problemes d'accessibilitat i deterioració del parc residencial.