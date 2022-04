El jutjat contenciós 1 de Girona ha anul·lat el canvi de quadrants de la Guàrdia Urbana de Figueres, que es van implantar la primavera de l'any passat, perquè conclou que els horaris no es van negociar. La sentència conclou que l'Ajuntament va tirar-los endavant sense que hi hagués "una negociació col·lectiva efectiva". Entre d'altres, perquè va convocar els sindicats a posteriori d'haver aprovat el decret que fixava els nous horaris. El sindicat CSIF, que va ser qui va interposar el recurs davant el contenciós, critica que l'equip de govern intentés "colar una imposició" disfressant-la "com una negociació". Diu que els quadrants es van modificar de manera "unilateral" i reclama que es "derogui immediatament" el decret que els va implantar.

La modificació dels quadrants de la Guàrdia Urbana ja va portar controvèrsia abans que l'Ajuntament apliqués els nous horaris. Fins i tot, hi va haver agents que van protestar a les portes del consistori contra la mesura. Protesta de la Guàrdia Urbana de Figueres en contra del nou quadrant horari Segons recull la sentència, els nous horaris es van aprovar per decret el 21 d'abril de l'any passat. Gairebé un mes més tard, l'Ajuntament va modificar el decret en base a un escrit presentat pel sindicat SAP-PL. I a mitjans juny, els nous quadrants es van aprovar a la Mesa General de Negociació (amb el vot a favor del SAP-PL). El sindicat CSIF, que va ser qui va portar l'afer als jutjats, criticava que els quadrants van implantar-se sense que hi hagués hagut "una negociació real", sinó que allò que va fer el consistori va ser "una simple simulació" de diàleg. Entre d'altres, perquè abans d'aprovar el decret, a les reunions "tan sols s'exposaven informes" però no es debatien, i perquè l'Ajuntament "va obviar la resta de sindicats" apart del SAP-PL. Ara, el jutjat contenciós 1 de Girona ha donat la raó al CSIF. La sentència, que signa la magistrada Asunción Loranca, conclou que l'Ajuntament de Figueres no va negociar "de manera efectiva" els horaris anuals de la Guàrdia Urbana. "Bona fe dels participants" "La negociació col·lectiva exigeix bona fe dels participants, tot i que aquest dret no comporta que l'Administració accepti les pretensions d'aquells qui estan legitimats a exercir-lo davant seu", recull la sentència. "De manera que, encara que no se n'accepti cap, el dret es respectarà sempre que consti que s'ha negociat de demanar efectiva", precisa el contenciós. "En aquest cas, no es pot considerar que hi hagi hagut una confrontació efectiva de propostes sobre una qüestió tan essencial com és la modificació de quadrants", afegeix la sentència. Aquí, ja en referència al canvi d'horaris de la Guàrdia Urbana de Figueres. Entre d'altres, el jutjat rebat l'argument de l'Ajuntament, que sostenia que el canvi d'horaris formava part "de la seva potestat d'autoorganització". I també subratlla que, tot i que va convocar-se la Mesa General de Negociació, en realitat no hi va haver debat efectiu. Perquè abans d'aprovar-se el decret que fixava els nous horaris, durant la reunió de la mesa només van exposar-se'n els informes. I un cop el decret ja s'havia aprovat, el jutjat entén que no tenia sentit negociar els quadrants. "La voluntat de negociació col·lectiva ha de ser prèvia, i no posterior a l'adopció de les resolucions", diu la sentència. Derogar-lo "immediatament" El CSIF critica que l'Ajuntament de Figueres intentés "colar com a negociació una imposició" amb els nous quadrants de la Guàrdia Urbana. "Resulta provat que s'ha coartat el dret fonamental a la llibertat sindical i que l'actuació del consistori és contrària al principi de bona fe", subratlla el sindicat. Per això, el CSIF exigeix a l'equip de govern de Figueres que derogui "immediatament" el decret d'horaris aprovat la primavera de l'any passat. La sentència del contenciós no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació en un termini de quinze dies.