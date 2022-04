Fabian Mohedano és el president de l’Agència FPCAT. La Formació Professional cada cop agafa més rellevància en el món dels estudis, i és per això que per descobrir les novetats dels estudis professionalitzadors a la comarca i a Catalunya hem parlat amb el president de la FPCAT, una agència que ha nascut recentment per institucionalitzar el sistema d’FP.

La Formació Professional a poc a poc està agafant volada. Com es treballa per potenciar l’FP a l’Alt Empordà?

La formació professional té un caràcter sectorial. Hi ha uns sectors productius que requereixen uns perfils, i a través de les famílies professionals responen a uns sectors productius que són els actors estratègics del país. Hi ha territoris que tenen molt definit els seus sectors, en el cas de l’Alt Empordà té un component molt important el turisme, però també es necessiten tota mena de perfils professionals.

El que és rellevant és poder combinar la realitat sectorial amb poder fer que les persones no marxin a altres comarques. A vegades pot passar que, si vols estudiar una feina molt especialitzada, hagis de marxar. Però hem de procurar que passi en els estudis de grau superior, com qui marxa a Girona o Barcelona a estudiar una carrera.

Quines novetats hi ha previstes?

La gran novetat del curs vinent serà que garantirem una plaça de Formació Professional a tots els alumnes que acabin l’ESO. Aquest és un pas molt important. També és necessari que els estudis oferts estiguin dins els teus interessos, i per això ens estem esforçant per preparar una planificació, que s’explicarà en els pròxims dies, que aconsegueixi que això sigui possible.

En aquest sentit, el divendres 25 de març us vau reunir amb els centres de formació professional del sistema educatiu, i els de l’ocupació, de la comarca. Com valora la trobada?

La valoro molt positivament. Es va parlar dels processos d’acreditació de competències, del futur dels centres integrats, de com endreçar el mapa perquè la comarca pugui tenir un centre integrat en un futur a mitjà termini... I també vam debatre la importància de la col·laboració entre els centres, els treballs en xarxa, ajudar-se entre tots. I també vaig poder comprovar que el professorat d’FP és extraordinari, en general.

Tot i això, sempre s’ha menyspreat la formació professional, malauradament.

Sí. Els centres d’FP s’han hagut de buscar la vida sempre. A Catalunya, hi ha 35.000 empreses que col·laboren amb l’FP, i no passa en cap sistema, ni l’educatiu ni l’universitari. I això passa perquè dia rere dia, en els últims 30 anys, els centres han sortit de la seva zona de confort per buscar col·laboracions.

I propostes com el Saló dels Oficis de Figueres, celebrat recentment, són una bona oportunitat.

Totalment d’acord. Aquesta proposta és pionera i excel·lent. M’atreveixo a dir que el Saló és la fira local amb més futur i projecció dins aquest àmbit. De fet, el que s’ha fet a Figueres no s’ha fet en cap lloc més de Catalunya. Barrejar la participació d’empreses i centres formatius, i fer-ho amb voluntat d’inserció, de fer pedagogia i de visibilitzar els oficis, pot fer que aquesta sigui la llavor del que pot arribar a ser la millor fira de formació professional en els anys vinents. Cal explicar quina és la feina que es fa a les empreses, quins són els salaris, els perfils que es necessiten... És important apostar per la Formació Professional.

Per què?

La formació professional, tradicionalment, s’ha entès com els cicles formatius, i en realitat va molt més enllà. És tot allò que fa referència a la formació al llarg de la vida, també l’acreditació de competències professionals, i tot allò que fa referència a la informació i l’orientació.

Ens falta informació sobre aquest tema, doncs.

Sí. Cal pensar que a partir del 2025, només hi haurà feina per un 14% de persones amb baixa qualificació. La resta haurà de tenir acreditació, com a mínim, de nivell mitjà o superior, el que vol dir que necessitem que la gent estudiï FP. Serà una palanca de transformació del sistema productiu, i una eina d’empoderament de les empreses per aconseguir fites.

Per això és important l’acreditació de competències.

Sí. Aquí, l’estructura de qualificació professional té un 42% d’estudis superior (graus superiors i universitat), un 20% d’estudis de nivell mitjà, i un 36% de baixa qualificació. A Europa, en canvi, el 50% de persones tenen un nivell mitjà de formació. Hi ha 30 punts de diferència amb Catalunya, i hem d’igualar aquesta diferència en els pròxims anys. Com? A través de l’FP.