ERC l’Escala ha proposat dur a terme un estudi concret als entorns dels centres escolars del municipi per implantar el concepte de camins escolars segurs.

Aquest projecte, que neix a principis dels anys 70 a Dinamarca i entre els anys 1985 i 2000 es desenvolupa a 45 escoles dels països baixos, s’ha anat escampant arreu del món i ara ja és una realitat a molts municipis del nostre país. L’objectiu del projecte és implantar actuacions de mobilitat, senyalització i intervenció urbanística pensades per garantir i augmentar la seguretat viària en els entorns escolars i conscienciar a les famílies, mestres i alumnes de la necessitat d’accedir a l’escola de forma segura, autònoma i saludable i indicar la presència de nenes i nens en un entorn concret a tots els usuaris de la via pública, especialment als que es desplacen en cotxe.

La implantació d’aquest projecte generaria un increment de l’autonomia infantil millorant les condicions de seguretat de l’espai públic i donaria tranquil·litat i garanties a les famílies en el moment de deixar anar als seus fills i filles a l’escola; sabrien que ho fan en un entorn segur i sempre coneixent quin és l’itinerari que segueixen per arribar al centre. A més, els camines escolars segurs, poden esdevenir una eina pedagògica també per a mestres i professors.

A l’Escala s’ha treballat, arran de la covid, per a millorar la seguretat en el moment d’entrar i sortir dels centres, però des d’Esquerra Republicana es pensa que cal fer un pas endavant en els trajectes que porten els infants escalencs a les escoles. “Desenvolupar un projecte de senyalització d’una zona segura, amb pintura a la calçada indicant les zones escolars i posant cartelleria als punts de llum o bé pintant també fletxes a les voreres per on passen els nens i nenes, seria un gran pas endavant per aconseguir aquests entorns segurs i pressupostàriament és totalment assumible. A partir d’aquí caldria començar a fer accessibles els passos de vianants, reforçar el seu pintat, ampliar els espais de pas amb voreres més amples... i tot el que calgués per anar fent més amables aquests itineraris i, sobretot, més segurs”, diu la portaveu republicana, Etna Estrems.

Pels republicans cal fer un pas més en les tímides actuacions engegades, consolidares i aplicar un bon entorn segur als centres. El Servei Català de Trànsit ha publicat els dossiers tècnics de seguretat viària i disseny d’entorns i itineraris escolars segurs que el grup republicà ha facilitat al govern perquè es pugui començar a treballar en el projecte.