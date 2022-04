Garrigàs ha celebrat la inauguració del nou ajuntament, un edifici amb una superfície de 206,4 m2, està ubicat ara a la planta baixa de l’edifici polivalent U d’Octubre. Les obres de millora i redistribució d’aquest espai han tingut un cost de 88.364 euros i una part ha estat finançada per la Diputació de Girona. En aquest edifici, també hi ha el consultori mèdic i el servei de correus (planta baixa), així com el centre sociocultural (primera planta).

L’equipament és altament sostenible perquè disposa a la teulada d’una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum i està connectat a la xarxa de calor alimentada per una caldera de biomassa. L’obra de Lleixà il·lumina el nou Ajuntament de Garrigàs Diumenge, 3 d’abril, tot el poble es va bolcar en l’acte inaugural, que va encapçalar l’alcaldessa, Pilar Bosch, acompanyada pel president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; la delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral; la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, i la diputada d’Assistència als Petits Municipis, Eva Viñolas, entre altres autoritats. A la sala de plens, es va fer un reconeixement als quatre anteriors alcaldes de Garrigàs (Miquel Brugués, Jaume Teixidor, Miquel Berenguer i Josep Masoliver), així com a la doctora Maria Bou, metgessa de capçalera del municipi durant quaranta anys i jubilada recentment. A cadascun d’ells, se’ls va lliurar un gravat que l’artista i pintor Daniel Lleixà ha creat expressament per a l’ocasió. Lleixà té el seu taller des de fa molts anys a Tonyà, un dels cinc nuclis que formen Garrigàs.