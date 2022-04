L’Ajuntament de Borrassà ha fet avaluar els arbres de Cal Governador i l’informe tècnic ha determinat que, dels 32 que s’han examinat, hi ha un percentatge important que presenten un risc de caiguda imminent o amb probabilitat alta de caure. El consistori, després de comprar l’Espai Cal Governador, va encarregar a l’enginyer tècnic forestal Marc Gabriel Garfella Ruiz un estudi per comprovar l’estat dels arbres del jardí i els riscos que podien presentar, per prevenir accidents.

Segons ha informat l’Ajuntament, en aquest indret hi ha una seixantena d’arbres i l’informe n’ha avaluat 32 perquè la resta es troben en bones condicions. «Cal recordar que, quan la finca era privada, els arbres havien causat diversos problemes. En reiterades ocasions, s’havia requerit als propietaris que hi fessin treballs de poda i tala per mantenir-los en bones condicions i evitar així els perills que podien suposar. Arran dels requeriments, la propietat va fer-hi alguns treballs, però segons el document de Marc Gabriel Garfella no tots els necessaris», ha comunicat el consistori.

La recomanació tècnica

L’informe recomana la tala i retirada de 29 dels arbres avaluats arran dels perills que presenten i la poda periòdica de tres d’ells, els tres plàtans que hi ha a l’entrada. De fet, fa uns dies va caure un arbre, va trencar la tanca de la finca i va bloquejar la circulació pel carrer Sud.

Els 32 arbres avaluats tenen entre 7,6 i 26 metres d’alçada. La majoria d’ells, oscil·len entre els 20 i els 24 metres. Pel que fa als diàmetres, se situen entre els 17 cm i els 110 cm. I, segons l’informe, hi ha onze arbres amb probabilitat de caiguda imminent; sis amb probabilitat molt alta; onze, alta, i quatre, probable. Pel que fa a la probabilitat de danys que poden causar, hi ha deu arbres amb probabilitat molt alta; quinze, alta, i set, moderada. «Si cauen, les conseqüències que hi poden haver es classifiquen en severes en 15 dels arbres analitzats; importants en 10, significatives en 4 i menors, en 3», s’anota en l’informe, i s’hi afegeix: «En relació amb el nivell de risc, 9 arbres tenen un nivell qualificat de molt greu; 16 de greu; 4 d’alt i 3 de mitjà». L’informe indica també que «la presència de branques de grans dimensions a terra mostra que molts dels arbres són de risc».

El jardí de Cal Governador s’ha concebut com un espai d’ús públic i ja s’hi han fet diverses activitats, com un sopar-concert, actes del Carnaval, les activitats del Casal d’Estiu i les jornades de portes obertes per visitar-los. A més, s’estan programant noves activitats.