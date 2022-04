La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha assegurat aquest diumenge, 3 d'abril, a Roses que “la millor manera de combatre els populismes és ser eficaços i útils engrescant a la gent en projectes il·lusionants, i el projecte Sensibles de la badia de Roses compleix amb això”. Meritxell Batet ha dit que cal fer un reconeixement a la feina del PSC en l’impuls d’aquest projecte, tot i estar a l’oposició.

La presidenta del Congrés ha participat a Roses en l’acte “Municipalisme i progrés”, organitzat pel PSC de Roses a la Ciutadella i en el qual també hi han intervingut el diputat al Congrés Marc Lamuà i Josep Maria Martínez, un dels regidors socialistes de Roses. L’acte ha començat amb una presentació del projecte 'Sensibles' de protecció i repoblació de les espècies sensibles de la badia de Roses a càrrec d’un doctor en Biologia Marina de la Universitat de Girona (UdG), un projecte sorgit a partir d’una moció del PSC que va ser aprovada per unanimitat a l’Ajuntament.

Justament per això, Meritxell Batet ha lloat l’estil d’oposició del PSC de Roses i la implicació de Josep Maria Martínez i la resta de regidors en aquest projecte. “Tenim un grup que des de l’oposició impulsa projectes de ciutat en benefici de tothom, no només des del govern hi ha responsabilitats, sinó que també es poden exercir les responsabilitats des de l’oposició”, ha manifestat Batet. La presidenta del Congrés ha afegit que cada municipi, cada vila, ha de tenir el seu projecte, ja que és així com s’impulsa el progrés als municipis.

Empatia i energia

A la vegada, Meritxell Batet ha afirmat que veu als socialistes de Roses amb l’energia i la empatia necessàries de cares a les properes eleccions del 2023 i ha assenyalat que el creixement de Roses implica grans responsabilitats. “Tenir 20.000 habitants són paraules majors i implica haver de pensar en gran; assumir que hi ha reptes importants i generar empreses i llocs de treball; assumir el repte de modernitzar el teixit productiu, perquè el turisme es transforma i demana nous enfocaments i innovació; i assumir reptes d’organització dels serveis públics i de garantir la convivència, perquè nosaltres som el partit de la convivència”, ha explicat Batet.

Per la seva banda, el regidor Josep Maria Martínez ha fet un discurs centrat en la lluita contra la desigualtat i en el progrés de la societat en l’àmbit local, així com en la col·laboració del projecte socialista amb associacions o persones que puguin contribuir en positiu en el desenvolupament de projectes per a Roses. “Fer política municipal”, ha explicat Martínez, “significa saber interpretar aquesta realitat diversa que és Roses”. D’acord amb això, Josep Maria Martínez ha assegurat que el PSC treballarà “en la transformació social, política i econòmica de Roses”.

Un reconeixement a Olga Simarro

En la seva intervenció Marc Lamuà fet un reconeixement de la figura d’Olga Simarro, regidora del PSC de Roses “que va saber recuperar el partit en una situació molt complicada”. Parlant de la importància innegable del municipalisme en l’ADN del PSC, Lamuà ha assenyalat que “poques coses poden exemplificar més el suport al municipalisme que el fet que la tercera autoritat de l’Estat estigui un diumenge al matí a Roses”. “Nosaltres podem dir amb orgull no només que al PSC hem fet del municipalisme un dels nostres arguments polítics, sinó que això per a nosaltres és molt més que un eslògan, és la nostra realitat”, ha explicat Lamuà. “Nosaltres tenim con a objectiu principal el progrés dels nostres municipis”, ha afegit.

Lamuà també ha agraït a Meritxell Batet la seva tasca com a presidenta del Congrés dels diputats. “Els socialistes procurem honorar sempre les institucions tant si estem al govern com a l'oposició, i la tasca de Batet al Congrés n’és un bon exemple”, ha assegurat.