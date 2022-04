«Sembla que estem aixecant el cap» assenyala la presidenta de l’associació de la gent gran Rosa Lloveras al parlar de les noves activitats que s’han posat en marxa del Casal Cívic i Comunitari Figueres-l’Empordà per intentar a poc a poc anar recuperant el ritme prepàndèmia. Història de l’art, tècniques de dibuix, photoshop, coreografia rítmica són algunes de les propostes innovadores de la programació d’aquesta primavera. El ball en línia, la coral o el taller de vestits de paper fa dos anys que es van haver de suspendre arran de la pandèmia i fins ara no s’han pogut recuperar».

La responsable del Casal Cívic Míriam Lladós remarca que «hi ha hagut una reorientació en la manera de relacionar-nos, els grups són més reduïts i els espais es ventilen i a l’hora de fer les activitats en les diferents aules seguim el protocol que ens marca el Procicat en l’interior dels equipaments cívics». Des de l’associació de la gent gran es constata com la crisi ha canviat el ritme de la gent: «La gent s’ha dispersat i han agafat altres hàbits com anar a caminar». Abans del coronavirus l’associació comptava amb uns 300 socis i ara en té la meitat.

Tot i això la gent gran es vol reactivar i des de l’ajuntament de Figueres s’ha constatat aquest interès: «Ara que ja portem una colla de dies amb normalitat, es veuen en cor de poder celebrar la fira, amb moderació» ha remarcat la regidora de festes Ester Marcos.

Tant l’Associació de la Gent gran de Figueres com el Casal Cívic i Comunitari Figueres-l’Empordà formen part del Consell Municipal de la Gent Gran de l’Ajuntament de Figueres i col·laboren en l’organització de la Fira per la Gent Gran de Figueres. Ja hi ha hagut reunions per tornar-la a reactivar, però encara no hi ha data. Recentment, els Casals Cívics de la Direcció General d’Acció Cívica de la Generalitat han passat a anomenar-se Casals Cívics Comunitaris tal com recull el decret del passat dia 15 de març. Actualment, s’ha elaborat un programa de mà en el qual s’informa de les activitats que de forma conjunta s’organitzen des dels dos Casals Cívics i Comunitaris que tenim a la ciutat de Figueres: el de Figueres-l’Empordà i el del Bon Pastor. Properament, es faran inscripcions, concretament la setmana del dia 4 al 8 d’abril inclosos.