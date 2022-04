La 25a Fira del Conill de Vilafant ha començat aquesta tarda de dissabte amb la primera de les múltiples activitats que es faran aquest cap de setmana al municipi. En aquest cas, es tracta de la marxa nòrdica.

A partir de les quatre de la tarda, un grup de veïns del poble s'han trobat per al Cau de Vilafant per gaudir d'una bona caminada amb companyia. A dos quarts de cinc de la tarda, l'entitat Revolució Jove, hi ha organitzat un espai amb servei de bar amb creps, còctels i refrescos.

Aquest dissabte les activitats estan programades fins a les onze de la nit. El plat fort, però arribarà demà diumenge amb la Mostra Gastronòmica de Conill que permetrà degustar diverses propostes culinàries fetes amb carn de conill.