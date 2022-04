La 29a edició de la Fira del Brunyol ha tornat amb força a la Rambla i el carrer Sant Pau de Figueres. La normalitat s'ha recuperat als carrers de la mateixa manera que ho han fet les paradetes i un dels dolços més típics de l'Alt Empordà.

Els firaires s'han instal·lat, per primera vegada, a la Rambla i el carrer Sant Pau. La tramuntana no ha deixat de bufar en tot el dia, però la fira, i sobretot les ganes de celebrar-la, han pogut més que el vent. Famílies senceres, grups d'amics, parelles i avis amb nets, entre d'altres, s'han passejat durant tot el dissabte per la fira.

Les cues per comprar brunyols també han tornat. A les quatre de la tarda, amb l'ambient molt relaxat, sobretot a la Rambla, la parada de dolços era la que més afluència estava rebent. "Això és la cua per comprar brunyols?", s'ha sentit que demanava algú.

Diverses fleques altempordaneses han estat venent les seves postres en una única parada en què els clients podien escollir quins i quants brunyols volien: degustació de dos brunyols més cava o garnatxa, un quart de quilo d'aquests dolços, mig o un de sencer (22 €).

Al carrer Sant Pau, on s'hi han agrupat les paradetes d'artesania, diverses famílies han estat comprant detalls als més petits. S'hi poden trobar des de joguines de fusta fins a clauers de roba, passant per joies fetes a mà.

Durant tot el dia, s'han programat diverses activitats. Al matí, hi ha hagut cercavila i actuacions de diverses escoles de ball de la ciutat. D'aquestes ha destacat la de l'Escola de Ball Aprenem, que ha comptat amb la companyia de la Valeria, una nena ucraïnesa, que forma part de l'escola des de fa uns dies. L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, els ha agraït el seu acompanyament.

Per fi podem tornar a celebrar la Fira del Brunyol de l’Empordà



Per fi podem tornar a celebrar la Fira del Brunyol de l'Empordà

Un matí de retrobaments, de gaudir de Figueres i sobretot, dels brunyols! Moltes gràcies als organitzadors i a l'escola @AprenemballEva per la vostra actuació i per acollir tan bé a la Valeria🤗🤗 — Agnès Lladó Saus 🎗️ (@ALladoSaus) 2 de abril de 2022

La tarda segueix amb xocolatada popular i més actuacions fins a quarts de vuit del vespre. Les representacions tenen lloc al final de la Rambla, a l'escenari que s'hi ha muntat.

La fira ha estat organitzada per l'Associació Amics de Sant Josep amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres.