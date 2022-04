Ja es pot visitar a l’Escala l’exposició fotogràfica «Cremades», que l’artista empordanesa Clara Oriol va inaugurar al local d'ERC de l'Escala el passat 8M. Amb aquest projecte, que neix arran de les agressions masclistes que ella va patir en mans de la seva exparella, l’artista vol que dones que han patit situacions similars puguin alliberar-se del dolor que els han provocat.

D’on surt «Cremades» i quin ha estat el seu procés de creació?

Va començar el dia que vaig anar a posar una denúncia a la meva exparella. Sabia que passaria una època dolenta, però a partir del que acabava de fer vaig decidir crear alguna cosa gran i involucrar altres noies. Un dia vaig explicar el que m’havia passat a Instagram i moltes noies em van contactar per explicar-me les seves vivències. Per a algunes, jo era l’única persona a qui li havien explicat, i vaig pensar que, ja que s’obrien a mi, potser havia de donar-los una via perquè es poguessin obrir a la resta de món. I com que estava estudiant fotografia vaig aprofitar el projecte final. Sempre he creat a partir del dolor que sento i quan he estat malament he fet fotografies, utilitzo l’autoretrat com a teràpia. I amb aquest projecte és la primera vegada que ho faig amb altra gent. Havia de pensar com aconseguir que elles s’obrissin a mi i que es veiés aquest dolor que sentien. I vaig pensar que la reacció de les fotografies quan les cremes era perfecta perquè elles poguessin expressar-se. Això sí, havien de ser fotografies de nu, amb roba no hauria impactat igual. I així elles també fan el pas de mostrar-se, ja que moltes no s’havien fotografiat nues. Vaig fer la prova amb una amiga i va funcionar perfectament. Em va dir que s’havia alliberat i se’m va posar a plorar, se li va crear una sensació molt maca. Em vaig adonar que anava pel bon camí i vaig començar a quedar amb les noies.

El procés, des que es coneixen fins que els fas les fotografies, ha de ser difícil per a elles.

Depèn de la noia. Hi ha una dona d’uns 40 anys que em va deixar molt parada, és la que més m’ha impactat. Vam quedar, em va portar al lloc i sense cap problema em va explicar tota la seva vida i vam fer les fotos el mateix dia. Em va sorprendre molt, perquè és la dona més gran que ha participat.

Elles escullen el lloc de les fotografies?

Al principi volia que fos un lloc similar a on havien estat abusades, però de seguida vaig veure que podia ser molt traumàtic, que era excessiu. I els vaig deixar escollir un lloc on se sentissin còmodes. Depèn molt de cadascú.

Està amb elles quan les cremen?

Els aconsello fer-ho soles perquè així connecten molt més amb les fotografies. Si tens algú observant, ho fas sense pensar-hi. Jo els dono les fotos i els deixo decidir on i amb qui volen fer-ho. Alguna vol fer-ho amb mi per viure-ho amb mi, una va fer-ho amb la seva mare... Jo els ho plantejo com si fos un ritual per a elles. I quan després veig les fotos cremades detecto el que m’han explicat, perquè mostren realment les zones i tot el dolor que senten.

Personalment, deu ser dur.

Sempre els dic que no cal que m’expliquin res si no volen, els dono llibertat amb tot. Però sí que m’he anat trobant amb històries molt dures, d’acabar les dues plorant juntes i abraçar-nos. Una vegada vaig acabar tremolant, del cúmul entre el que m’estava explicant i que havíem coincidit en un lloc on jo havia estat amb la meva exparella a qui vaig denunciar.

Com viuen tot aquest procés?

Quan em donen les fotos sempre els pregunto com ha sigut el procés, i la primera paraula que utilitzen totes és alliberació, que ha sigut com un ritual i que han pogut deixar una part d’elles allà.

Deu ser gratificant que els estigui servint.

Els està ajudant a afrontar-ho més. També he vist que noies que no s’han fet mai fotografies de nu, de cop pengen les fotos nues a Instagram i expliquen que estan participant en el meu projecte de violència de gènere. Alguna potser diu alguna cosa més. Ho estan fent públic. I veig que ajudo que puguin dir «he sigut víctima i m’ha passat això» de manera totalment oberta. Per a elles mateixes, fer aquest pas diu molt de com han pogut anar afrontant.

Li han contactat més noies des que ha exposat a l’Escala?

En ser fotografia de nu i no conèixer-me és molt complicat. Em diuen que quan m’han conegut canvien molt la perspectiva, perquè de seguida se senten molt còmodes amb mi i veuen que no passa res. Jo sempre dic que si hi ha qualsevol problema o si s’han d’esborrar les fotos, s’esborren, que no obligo a ningú a res. Intento anar quedant amb les noies individualment perquè em coneguin i vagin perdent les pors.

Té previst exposar permanentment a algun altre lloc?

M’he d’adaptar a cada espai, perquè originàriament l’exposició té un format molt especial que no m’agafen a tot arreu. Hauria de ser amb les fotos penjades al sostre, perquè al final aquestes dones són les que veiem cada dia a la nostra vida, però com que les ferides de violència de gènere no les podem veure no ens adonem de la gran quantitat de noies que hi ha. Penjades des del sostre provoca que t’hagis de passejar entre elles i, alhora, el que veus primer són les seves ferides, però no veus la seva història. És quan mires darrere la foto que pots llegir el que estan amagant.

Li agradaria fer créixer el projecte més enllà de l’exposició?

Volia que fos foto-llibre, el meu objectiu és tenir 100 noies. Ara en tinc 15 d’exposades i algunes fotos més ja fetes. Ja sé que és un projecte que va per llarg.

Exposició permanent a l'Escala

De les sis fotografies que Clara Oriol va realitzar a cada dona, dues d'elles han passat a formar part de l'exposició que ha quedat exposada de forma permanent a la seu d'ERC l'Escala. L'últim dia per visitar la mostra és aquest diumenge dia 3 d'abril, d'11 a 1 del migdia, i també es pot concertar un dia i hora.