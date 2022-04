La Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta setmana per unanimitat una Proposta de Resolució presentada pel grup del PSC-Units per Avançar per incrementar la presència dels Mossos d’Esquadra amb una patrulla les 24 hores del dia per cobrir les poblacions de Portbou, Colera, Llançà i el Port de la Selva.

El secretari d’organització de l’agrupació de Portbou i Llançà, Gael Rodríguez, ha manifestat que “la vigilància 24 hores aquesta és una mesura importantíssima davant l’increment dels fets delictius a la zona i l’empitjorament de la sensació d’inseguretat”.

La proposta la va presentar el diputat Òscar Aparicio, que va explicar que a la zona hi ha hagut darrerament un increment de la criminalitat, tant pel que fa a destrosses en el mobiliari urbà com pel que fa a delictes més greus, contra la salut pública i contra el patrimoni. “Això ha provocat que no només hagi crescut objectivament la inseguretat, sinó que també hagi crescut la sensació d’inseguretat entre els ciutadans”, va lamentar Aparicio.

D’altra banda, el diputat socialista es va referir a les característiques concretes de Portbou, una població al costat de la frontera amb França, amb fàcil accés en tren, amb un gran nombre de transeünts i, a la vegada, molt tancada orogràficament i amb un accés difícil, ja que per carretera s’hi arriba només per la la N-260, una carretera amb molts revolts. Trets que fan que “la policia no pugui accedir de manera ràpida si no hi són a la població”. A més, són poblacions que per les seves dimensions no tenen policia local, “cosa que - considera Aparicio - fa imprescindible aquesta presència de Mossos durant les 24 hores del dia”.

Tot i que la proposta socialista demanava dues dotacions de Mossos, finalment es va arribar a un acord en el sí de la comissió perquè fos una sola patrulla. Aquest acord va ser el que va permetre que la iniciativa socialista tirés endavant amb el suport de tots els grups. “No és una solució ideal, però és un gran avenç”, valoren Gael Rodríguez i Òscar Aparicio.