L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha revisat la situació de la sequera a les conques internes, optant per la prudència i determinant que no s’apliquin canvis respecte a la revisió que es va dur a terme el mes passat. En aquest sentit, continua en alerta l’àmbit del Fluvià-Muga i l’estat de prealerta en els embassaments del sistema Ter Llobregat, la capçalera del Llobregat, la unitat de Prades-Llaberia, les unitats Anoia-Gaià, capçalera del Ter, embassaments de Darnius Boadella i Riudecanyes, Empordà, estany de Banyoles, Mig Llobregat i Serralada Transversal.

En aquest escenari de prealerta no hi ha previstes restriccions en cap dels usos i les mesures van encaminades a l’ús de recursos no convencionals (dessalinització), la posada a punt per preparar la possible activació dels pous de sequera i l’aigua regenerada, a més de comprovar els plans d’emergència amb els ens locals i les entitats d’abastament d’aigua i de la preparació dels primers bans municipals.

Una de les unitats més beneficiades per les pluges de les últimes setmanes ha estat l’embassament de Darnius Boadella. Aquest embassament, que a principis de març estava al 40% de la seva capacitat, se situa a prop del 63%. Tot i la recuperació, aquesta unitat d’explotació es manté en situació de prealerta.

Increment insuficient del Fluvià Muga

L’aqüífer del Fluvià Muga, que abasteix a 22 municipis de l’Alt Empordà, se situa a 16,67 metres sobre el nivell del mar, tenint en compte que en el moment de la declaració d’alerta, durant el mes d’octubre de 2021, l’aqüífer estava en 15,4 metres. Tot i aquesta recuperació experimentada arran de les pluges de les darreres setmanes, s’ha optat per mantenir l’escenari d’alerta a l’espera de comprovar si en les properes setmanes es consolida el nivell assolit per l’aqüífer que permeti recuperar la situació de normalitat.

Mesures en l’àmbit del Fluvià Muga

Amb la situació d'alerta d'aquesta unitat d'explotació, es mantenen les mateixes limitacions i restriccions als diferents usos que s’abasteixen de les xarxes d’aigua potable. En relació amb els usos urbans, existeixen dos tipus d'afectacions:

Limitacions particulars per a determinats usos urbans que han d'acomplir tots els municipis d’aquesta unitat d’explotació, com són les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d'ompliment de fons ornamentals, la neteja de carrers, la limitació en l'ompliment de piscines, etc.

Limitació del consum global d'aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia. Tots aquells municipis que, un cop aplicades les limitacions particulars, presentin dotacions en alta superiors a aquesta, hauran de prendre mesures addicionals per garantir que no se supera aquest llindar.

Les empreses operadores hauran de comunicar a l’ACA, amb caràcter mensual o trimestral (en funció del seu volum), les dades de volums subministrats a cada municipi i els volums captats.

La resta d'usos hauran de reduir els seus consums en funció del tipus, tal i com es detalla a continuació:

Reg agrícola: 25%.

Usos ramaders: 10%.

Usos industrials: 5%.

Usos recreatius que impliquin el reg: 30%.

Altres usos recreatius: 5%.

En total, són 22 els municipis afectats per aquest escenari d’alerta, tots ells dins de la comarca de l’Alt Empordà: Agullana, l’Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum.