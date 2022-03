«Sensibilitzar la ciutadania sobre les bones pràctiques per a la cura i benestar dels animals, i promoure, alhora, un comportament responsable que eviti actes incívics». Amb aquest ferm objectiu, el departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Roses es va proposar, fa un temps, iniciar la campanya «Tinença d’animals responsable».

I és que la proposta, que va començar el 16 de febrer i acabarà el 24 d’abril, ha permès informar ja a moltes persones de la importància d’una cura responsable i cívica dels animals de companyia. Ara bé, aquesta no és una tasca fàcil, i per aquest motiu, quatre dies a la setmana, es fan actuacions.

Tal com detalla Francesc Giner, regidor de Medi Ambient de Roses, «la campanya és una acció d’informació i sensibilització. Per això, un equip de dos informadors passeja per diversos indrets del municipi i informen». En aquest sentit, cal esmentar que s’han triat punts cèntrics, i també urbanitzacions. «La campanya ja ha passat per gairebé totes les urbanitzacions, pel centre i també per les platges de Roses», diu Olívia Antonio, responsable de la campanya.

Bons resultats

Tot i que encara queda campanya per endavant, les dades recollides fins ara són bones. «La proposta està donant resultats positius. El 70% de les persones amb qui interactuem no sabien res de l’ordenança municipal i, per tant, estem lliurant informació nova, i eines perquè puguin cuidar la vila de forma activa», explica Antonio.

Relacionat amb això, la responsable de la campanya, afegeix: «Hi ha gent que no veu clar el tema d’haver de recollir excrements perquè estan acostumats a sortir al camp i que per això no porten res per netejar. Però justament es tracta de, a poc a poc, anar introduint aquests conceptes i hàbits».

Més de 200 persones informades: La campanya comença a donar fruits

En aquest sentit, quan ha passat més d’un mes d’ençà que va començar la campanya, i quan falta poc menys d’un mes perquè s’acabi, la proposta comença a proporcionar resultats positius. Tal com detalla Olívia Antonio, responsable de la campanya, «ja hem parlat amb més de 200 habitants. Tant els propietaris de mascotes com els veïns que no, veuen molt bé que l’ajuntament estigui proporcionant informació sobre la importància de cuidar la neteja de la ciutat i aconseguir una bona convivència entre tots els usuaris dels espais públics».

També cal destacar que tot i que no hi ha hagut cap incidència, ans al contrari: «S’han lliurat ja 120 kits i encara ens queden més per lliurar. De fet, vull felicitar els veïns que gaudeixen dels seus animals de companyia i són responsables a l’hora de passejar o tenir-los a casa», explica Olívia Antonio.

Conscienciar la població

Els bons resultats no són fruit de la casualitat; d’ençà que va començar la campanya, hi ha hagut una feina incessant per conscienciar la població. «Els informadors atenen a tothom que veuen amb un animal, i els reparteixen tríptics, els expliquen tot el necessari sobre el registre d’animals, les condicions higièniques...», detalla el regidor de Medi Ambient.

Tanmateix, també es reparteix un kit format per una ampolla per netejar orins, un dispensador i bosses per recollir els excrements.

I és que la campanya, tan útil com necessària, ajuda a pal·liar un problema cada cop més latent, i el cert és que queda feina per fer. És per això que el consistori vol apostar per més campanyes com aquesta. «Penso que no hem d’abaixar la guàrdia. El problema de l’incivisme, continuarà. Aquesta campanya crec que l’haurem de fer any sí, any també. Hem d’insistir», explica Giner.