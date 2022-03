Els operaris de Rosersa han treballat aquest mes de març en la reposició i la plantació d’arbrat viari i en espais verds del municipi de Roses. Aquesta actuació ha consistit en la reposició de trenta-set arbres, repartits en diversos carrers, disposant-lo com a arbrat alineat, i també en zones enjardinades. Segons informa Rosersa, les casuístiques de la seva reposició són diverses, perquè han mort, ja sigui per causes naturals o per sinistres, o bé perquè no s’han adaptat a l’entorn. En aquest últim cas, la reposició es fa amb una nova espècie, com per exemple l’arbrat de la riera Ginjolers entre el carrer Espronceda i Pere III. Aquí, s’han substituït alguns Carpins betulus per l’espècie Pyrus calleryana “Chanticleer”.

Com a nou arbrat, destaca la Jacaranda mimosifolia que s’ha plantat a la plaça del Rei. D’altra banda, al carrer Londres, entre la ronda de Dalt i el carrer Praga, primerament s’han talat els pins que hi havia, perquè aixecaven i deformaven la vorera i la calçada municipal i també trencaven les tanques de les parcel·les privades. Després d’aquesta actuació, ha calgut substituir la vorada de la vorera i reparar tots aquells trams que estaven més deteriorats. Ara, s’han construït els escocells per al nou arbrat i, en lloc dels pins, ara hi ha quinze arbres de l’espècie Lagunaria patersonii. Roses gaudeix de la distinció de les Viles Florides, impulsada per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya. El títol fa un reconeixement a pobles, viles i ciutats catalans per la millora dels seus espais verds i enjardinats.