Martí Sans i Pairutó va néixer a Biure el 1946 i, de la seva dilatada carrera política, destaca el seu càrrec de director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya. A poc més d'un any per finalitzar el seu segon mandat com a alcalde del seu poble, en representació de la Candidatura de Progrés, la seva responsabilitat al capdavant de l'Ajuntament de Biure s'ha vist truncada per una moció de censura, que ha col·locat al lloc d'alcalde la persona que fins fa poc havia estat al seu costat com a número 2, Antoni Vallet.

Militant dels socialistes, Martí Sans va ser regidor de Peralada i tinent d'alcalde de Figueres, a més de conseller comarcal de l'Alt Empordà i diputat de la Diputació de Girona i del Parlament de Catalunya. Al consistori figuerenc va ser responsable de les àrees de Personal, Policia Local i Benestar Social. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació a la UNED, va ser professor de català a l'Institut Narcís Monturiol de Figueres, mestre de primària a l’Escola de Formació del Professorat de Girona i director de l’agrupació escolar de Peralada, i el seu nom també figura entre els fundadors del sindicat de mestres de Girona. El nou alcalde de Biure, Antoni Vallet, ha comptat amb l'aliança de les dues regidores d'Esquerra, que estaven a l'oposició, Laura Lozano i Ester Biarnés, per tirar endavant la moció de censura. I Martí Sans ha passat ara a l'oposició amb la regidora del seu grup Verònica Santos. Martí Sans ha dit sovint que porta la vida política a la sang.