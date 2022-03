L'alcalde de Roses, Joan Plana, ha sigut aquest matí de dimecres el convidat a la nostra trobada digital on ha contestat en directe totes les preguntes formulades pels nostres lectors.

Un dels temes que més preocupen als lectors de l'Empordà sobre Roses és el tema de la mobilitat. En aquest sentit, s'ha preguntat per futures obres de millora de carreteres, la problemàtica amb l'aparcament o qüestions de seguretat, com resoldre la perillositat que pateixen els ciclistes que es desplacen de Roses a Cadaqués.

Sobre la millora de visibilitat en alguns punts, l'alcalde ha assegurat que "adaptarem tots els punts de Roses que calguin per anar millorant i fent més segura la mobilitat". Respecte a la carretera cap a Cadaqués i els ciclistes, ha reconegut la problemàtica i diu que "fa temps que s'està parlant conjuntament entre l'Ajuntament de Roses, el de Cadaqués i la Generalitat, que és la titular de la carretera".

La possibilitat de crear zones blaves d'aparcament a Santa Margarita, "és una idea que s'ha posat diferents vegades sobre la taula, tot i que genera opinions diferents tant a favor com en contra. No és un projecte al qual s'hagi donat un no definitiu, però és cert que ara com ara no està previst a curt termini". El mateix ha respost sobre la possibilitat d'implementar zones verdes: "no la descartem, però a curt termini no està prevista".

Durant la trobada també s'ha tornat a parlar sobre el macroparc eòlic a la badia de Roses, sobre la recent ordenança de tinença d'animals i si serà candidat a les properes eleccions de l'any vinent, entre altres qüestions.

