El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres portarà a debat en el proper ple municipal una moció per a la creació del “BonActíva’t”, un bo destinat a persones majors de 60 anys que pretén abaratir-los el cost de les activitats físiques a realitzar en acadèmies de ball, gimnasos i centres esportius de la ciutat. “L’objectiu és que l’Ajuntament i els centres privats de Figueres es posin d’acord per implementar aquesta mesura i aconseguir així que la població de més de 60 anys no deixi de fer activitat física”, ha explicat Guillén.

La regidora recorda com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) indica que el 25% de les persones no assoleix els mínims diaris recomanats d’activitat físic i fa la proposta del bo, “sabent que Figueres té 7.000 persones majors de 60 anys”. La moció contempla també que aquest bo pugui adaptar-se a diferents quotes, modalitats o serveis dels centres, però reclama també que el govern municipal hi destini una partida econòmica i en faci promoció per aconseguir que els centres esportius i d’activitat física de la ciutat s’adhereixin en aquesta promoció.