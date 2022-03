El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de fortes pluges per demà a les comarques gironines.

Està previst que puguin anar acompanyades de calamarsa i en algun cas, seran en forma de tempesta.

Pel que fa a l'àrea on es preveu més afectació, segons el Meteocat, seran quatre comarques: el Baix Empordà, el Gironès, la Selva i el Pla de l'Estany.

La franja horària de l'episodi més intens serà la que va de les 12 del migdia i fins a les sis de la tarda.

Per avui també hi ha un avís de fort vent a l'Alt Empordà i la Cerdanya, per ratxes que poden superar els 90 km/hora.

Avui el dia també està essent passat per aigua en molts punts de la província però el canvi meteorològic més important vindrà a finals de setmana amb l'entrada d'una onada d'aire polar.

Avui les precipitacions més destacades -fins a les 12 hores- s'estan concentrant a la Garrotxa i el Ripollès: