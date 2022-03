Fa poc més d’un mes començava la invasió de Rússia a Ucraïna i des de llavors el trànsit pels passos fronterers de Polònia no cessa i milers de refugiats han fugit del seu país amenaçat per les bombes. Fins allà s’han desplaçat voluntaris arribats de tot arreu que acampen de nit i de dia per oferir ajuda humanitària que en certa manera pugui consolar el dolor. Un d’aquests voluntaris és el llançanenc Amrik Singh Kaur Llançà. Va decidir deixar la seva feina per posar direcció cap a la frontera de Polònia amb Ucraïna. Allà va començar a preparar menjar en una furgoneta i a creuar la frontera per entrar a Ucraïna «i poder alimentar amb un plat calent els refugiats que estaven fent cua esperant entrar als autobusos, sota un fre gèlid. Una gran majoria eren àvies amb els seus nets que portaven quilòmetres caminant, sense haver begut menjat ni begut res en dies».

Amrik Singh Kaur, qui va ser distingit per l’Ajuntament de la seva vila per la seva solidaritat amb la gent de Llançà durant la pandèmia, s’ha abocat ara en ajudar les víctimes de la guerra des del lloc de conflicte. El seu dia a dia des del passat 28 de febrer s’ha centrat a ajudar amb menjar, portant medicaments, o oferint companyia: «Estan vivint un món que no podem ni imaginar i ningú està gravant l’horror que estan vivint allà dins, nens i gent gran morint de fred, després d’hores i hores d’espera per travessar la frontera». Davant del desesper dels refugiats, el llançanenc ha decidit quedar-se allà més temps «per intentar posar un petit somriure a la cara a la gent que ho ha perdut tot». Ara, Amrik pot continuar la seva tasca amb ajuda: «Ha vingut gent des d’Amèrica que ha muntat una gran carpa en la frontera de Polònia amb Ucraïna perquè els refugiats que hi ha a la cua puguin entrar allà i menjar, així que tinc la possibilitat de col·laborar amb ells».

Punts d’atenció als refugiats

La solidaritat no s’atura per donar suport a les víctimes de la guerra. L’Estat i la Creu Roja han habilitat un punt de primera atenció a refugiats ucraïnesos a peu d’AP-7 a l’Alt Empordà. Consta de tres mòduls, oberts les 24 hores, on ofereixen menjar i beguda als desplaçats perquè han detectat que hi ha famílies que arriben exhaustes i sense haver-se pogut alimentar durant hores. Un altre dels barracons té jocs infantils per als més menuts i el tercer, amb funcions més administratives, serveix per mobilitzar els recursos necessaris, com per exemple coordinar un lloc on passar la nit abans de continuar el camí.

En aquest punt també hi desenvolupen, amb coordinació policial, el pla per evitar que els desplaçats puguin ser víctimes de màfies dedicades al tràfic de persones assegurant-se que van a llocs segurs.

Figueres també ha obert un punt d’atenció i suport a les persones refugiades ucraïneses amb la voluntat d’acompanyar-los un cop arriben a la ciutat. L’objectiu, oferir-los suport a l’hora de fer els tràmits legals com ara la tramitació de la targeta sanitària, el permís de residència, la regularització del permís de persona refugiada entre altres, els tràmits d’empadronament o d’escolarització entre altres.

De moment s’han atès a la ciutat un centenar de persones acabades d’arribar. S’està treballant a oferir a partir de la setmana que ve reunions informatives grupals. El punt d’atenció i suport està situat a la plaça de l’Església, 6 i l’horari d’atenció al públic és de les 9.30 a les 14.00 hores. Aquesta és una de les mesures que s’han posat en marxa a la ciutat. També s’ha creat el Comitè de Coordinació per la situació a Ucraïna. Està format per l’Ajuntament de Figueres, la Fundació Salut Empordà, Càrites, Creu Roja, Col·legi d’Advocats i membres de la comunitat ucraïnesa i amb la participació de la Generalitat. L’objectiu és coordinar la possible arribada de persones refugiades a la ciutat així com donar suport al poble ucraïnès amb la recollida de material humanitari i altres accions com en la recollida de material.