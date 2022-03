Fèlix Llorens està al capdavant d’una àrea de l'Ajuntament de Roses, Promoció Econòmica, que ha crescut en funció del volum de feina que es va generant, per tirar endavant iniciatives que diversifiquen l’oferta turística i, alhora, afavoreixen l’activitat dels negocis del municipi. Ara toca la Ruta de les Tapes. Fèlix Llorens defensa la cohesió entre administració i empresariat per tal de dinamitzar el municipi en una línia única i coherent.

Ja fa sis anys de la Ruta de les Tapes i del vi de la DO Empordà com a iniciativa de desestacionalització i de diversificació de l’oferta turística. Funciona l’estratègia?

Els restauradors en diuen que ho esperen amb moltes ganes, tant ells com els clients. Tothom està molt il·lusionat i, per tant, és una iniciativa que es presenta sempre molt bé.

Quins materials facilita l’àrea de Promoció Econòmica als bars i els restaurants adherits a la campanya?

Hi ha l’urna perquè els clients puguin dipositar els vots físics i també hem creat l’aplicació per poder votar de forma digital. Els restaurants donen uns codis, que són únics i intransferibles per tal que la gent pugui fer el vot digital. També facilitem un adhesiu a cada restaurant perquè els clients identifiquin els bars i restaurants participants.

Sumar l’al·licient del premi és important en aquest itinerari gastronòmic?

La ruta en si ja és un al·licient, però vam incloure la possibilitat del premi per crear més motivació entre els clients, perquè s’animin a provar diferents tapes de diferents establiments. Des del primer any, l’objectiu de la Ruta de les Tapes ha estat que la gent descobreixi bars i restaurants als quals no tenen l’hàbit d’anar. Les persones tenim uns costums molt adquirits, com anar a fer el cafè sempre al mateix bar o a fer el menú sempre al mateix restaurant, i volíem trencar una mica amb aquesta inèrcia. Per això, vam crear el joc de recollir diferents segells de diferents establiments per tal que el guanyador pugui gaudir de totes les tapes de forma gratuïta l’any següent.

La Ruta de les Tapes és un punt de trobada per a la gent del poble, però també posa Roses en el mapa de la gastronomia més enllà del municipi.

Així és. Sempre ens ha interessat mostrar la bona gastronomia de Roses, que era desconeguda i que calia donar a conèixer. Crec que hem aconseguit que aquesta gastronomia es visualitzi. No ha aparegut en aquests sis anys que portem de Ruta de les Tapes, ja hi era, però passava desapercebuda. La Ruta de les Tapes ha ajudat a fer aflorar aquesta creativitat gastronòmica i també el gran potencial gastronòmic que té Roses.

Roses es reforça com a destí turístic a través de propostes com aquesta i d’altres que ja tenen consolidades. En què treballen actualment?

La pandèmia del coronavirus ha alterat bona part de la planificació, però ara mateix, en matèria de promoció econòmica, estem centrats a potenciar campanyes que tenim en marxa i estem començant a treballar, tant amb restauradors com amb comerciants, en vista a la campanya de Nadal.

Què han previst?

Ja ens hem posat en contacte amb restauradors i comerciants per crear una taula de treball en aquest àmbit. Convidem a tothom que s’hi vulgui apuntar i la convocarem ben aviat, un cop passi la Ruta de les Tapes.

La cohesió i el treball en xarxa és fonamental per anar tots en la mateixa direcció?

De fet, la Ruta de les Tapes ens ha servit com a banc de proves, en part. Des del primer any, hem fet reunions prèvies i reunions posteriors, de valoració. I allò que aporten els restauradors es té molt en compte. Nosaltres els escoltem i els fem cas, perquè els que fan la campanya són ells, l’Ajuntament el que fa és coordinar i finançar el material gràfic i la publicitat. Per això, a Roses ens interessa tenir cura d’aquest treball en xarxa.

El mes de març ja cal anar pensant en Nadal?

Sí, és el moment. Costa ara pensar en Nadal, però ho hem de fer, perquè, si ens hi posem passat l’estiu, ja anem tard, que és el que ens ha acostumat a passar cada any. La previsió és molt important. A l’estiu, hem de tenir clar què volem fer al desembre. Volem pensar quina pot ser la campanya més activa per potenciar el Nadal a Roses. Hem constatat que per Nadal baixa molt l’activitat econòmica i el municipi està força apagat. Per això, hem de mirar de millorar-lo entre tots.

Abans de Nadal, però, han de passar moltes més coses?

Ja ho crec! Tenim la Fira de la Rosa, per exemple, coincidint amb la festa de Corpus, per sumar sinergies. És una fira que torna en el seu format habitual, d’abans de la pandèmia. També hem consolidat la Fira de la Cervesa Artesana, molt esperada pels cervesers, i crec que també és original muntar un esdeveniment com el Festivalet, dedicat a les postes de sol. Tant la Fira de la Cervesa Artesana com el Festivalet ens permeten tenir coberta l’agenda de la tardor, a l’octubre i al novembre, en mesos en els quals abans no passava res. Propostes com aquestes serveixen d’excusa a la gent per venir a Roses i als comerciants per tancar un xic més tard. Així, allarguem la temporada.