L'Ajuntament de Roses ha organitzat aquest matí una nova reunió de la comissió de seguiment del Pla d’accessibilitat al Parc Natural del Cap de Creus. Creada l’any passat amb motiu de l’aplicació de les noves mesures d’accés de vehicles al parc durant l’estiu, la comissió té per objectiu la coordinació de les mateixes, atenent i preveient totes les necessitats de la població durant la temporada, des de la seguretat ciutadana, fins a aspectes relacionats amb l’activitat econòmica o l’atenció turística.

El pla engegat a Roses el passat any per ordenar els accessos al Parc Natural del Cap de Creus continuarà avançant i, en base a això, prossegueix la planificació d’actuacions a aplicar tant a curt com a llarg termini. Les restriccions implementades durant la temporada de 2021 van ser fruit de la necessitat d’evitar la gran saturació de vehicles d’anys anteriors, atesos els problemes de seguretat i la pressió sobre el medi que aquestes suposaven.

Els bons resultats obtinguts l’any passat en la preparació i aplicació d’aquestes mesures, gràcies a la creació d’una comissió interdepartamental que vetllava pel bon funcionament i adaptació del pla a les necessitats de cada moment, han fet que el consistori continuï apostant per aquest sistema de treball. Així doncs, la comissió, integrada pels equips tècnics i polítics de les àrees d’Alcaldia, de Medi Ambient, d’Infraestructures i Serveis, de Seguretat Ciutadana, de Turisme i de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, així com del Parc Natural del Cap de Creus, s’ha tornat a reunir avui per planificar la nova temporada.

En el decurs de la sessió s’ha donat comptes als assistents de l’estudi presentat el passat 3 de març a la ciutadania, sobre els projectes de condicionament d’espais, xarxa d’aparcaments i sistemes electrònics intel·ligents en què l’Ajuntament treballa per a la seva aplicació al Parc durant els propers anys, així com dels diferents passos i tramitacions a seguir per a la seva execució.

D’altra banda, s’ha començat a preparar la planificació de mesures per a la temporada turística 2022, que serà consensuada, com l’any passat, amb el teixit empresarial i turístic local, especialment amb les activitats que tenen lloc a l’interior del parc. En el moment en què quedi tancat i consensuat el sistema de regulació d’enguany, l’Ajuntament el donarà a conèixer i farà tota la difusió necessària.