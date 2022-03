El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Figueres ha decidit portar al Parlament els continus talls de llum del barri del Culubret de Figueres per a reclamar solucions immediates. “Des de 2018 fins ara s'han registrat 1.127 talls de subministrament elèctric en el Culubret i això es va repetint des de fa 13 anys, malgrat que en els darrers 5 anys s'han donat amb molta amb major freqüència”, ha explicat el portaveu de Ciutadans a Figueres, Héctor Amelló. Davant aquesta situació “insostenible” i la “passivitat del govern local d'ERC i PSC”, els figuerencs han optat per elevar la problemàtica a l’àmbit parlamentari i reclamar "una solució immediata".

La Proposta de Resolució parlamentària presentada per Cs reclama que en el termini màxim de tres mesos s'elabori un informe que detalli la gravetat de les afectacions pels talls de llum, l'estat actual de la xarxa elèctrica, que se certifiquin els anys que porten produint-se de manera ininterrompuda, el nombre de talls anuals i el frau elèctric registrat. A més, també demana que en un màxim de tres mesos es remeti un informe sobre les mesures correctores adoptades així com les que s'implantaran per a esmenar les deficiències i assegurar el subministrament elèctric, que s'exigeixi a la companyia elèctrica Endesa Energia la realització d'una auditoria sobre l'estat de la xarxa elèctrica en la zona nord-oest de Figueres per a determinar l'estat actual de la xarxa, el grau de frau elèctric i asseguri el proveïment de fluid elèctric al barri del Culubret.

“Ja que el govern municipal no actua, hem optat per demanar al Parlament que implementi un Pla de Xoc Integral per a fer front a la situació que es viu en la zona nord-oest de Figueres i que estigui coordinat amb la Generalitat, l'Ajuntament, la Guàrdia Urbana i altres cossos i forces de seguretat de l'Estat i els serveis socials perquè puguin dur-se a terme totes les mesures sol·licitades en la proposta de resolució parlamentària que hem presentat”, ha explicat Amelló. I és que el regidor ha apuntat com els veïns de la ciutat estan notant “la degradació i deixadesa” dels espais públics en aquestes zones i “la pèrdua de qualitat de vida”, que els talls de llum contribueixen a agreujar perquè "molta gent es veu privada de poder cuinar, escalfar la seva llar o mantenir en funcionament els respiradors".