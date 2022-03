El nombre d'exemplars de sèseli s'ha multiplicat per quatre al Cap de Creus en només un any. Es tracta d'una planta en perill d'extinció crític i el 2020 només hi havia 199 plantes localitzades en aquest parc natural, mentre que el 2021 se n'han censat 838. Aquest estudi impulsat pel CREAF fa deu anys que s'encarrega de conservar l'espècie amenaçada i registrar-me l'evolució. Des dels anys 90 s'havia registrat una reducció poblacional de la sèseli i, de fet, aquesta planta només s'ha descrit en el cap de Creus. Això fa que si desapareix d'aquest indret, suposaria l'extinció a nivell mundial de la planta endèmica.

El cens anual del CREAF sobre la presència de sèseli al Parc Natural del Cap de Creus s'han tancat amb una bona notícia. En només un any s'ha multiplicat per quatre la presència d'aquesta planta dins de la zona analitzada. Fa deu anys que el CREAF va engegar una estratègia al Parc Natural del Cap de Creus per seguir-ne l'evolució de la població. Després de set anys de prospeccions al territori i treball de camp, la investigadora Sandra Saura ja descobert una població reproductora de sèseli. En aquest punt s'hi han trobat plantes florides de diferents mides i edats.

La sèseli és una de les espècies de flora endèmica en perill d'extinció que està més amenaçada a Catalunya. Està protegida per diverses lleis estatals i a més també es troba en el catàleg de flora amenaçada de Catalunya. Aquesta planta és una de les prioritàries en conservació i l'any 2010 es va començar un procés de coordinació tècnic i científic per millorar-ne la conservació.

Gràcies al treball conjunt, el 2016 el CREAF va establir protocols per fer el seguiment de la planta durant un mínim de cinc anys, que ha continuat fins ara per culpa del greu estat de conservació. Fins ara s'ha estudiat la biologia de l'espècia i s'han conservat algunes llavors en bancs de llavors. També s'han fet experiments per crear noves poblacions a partir de les llavors conservades. En aquestes actuacions, també han participat personal tècnic i científic de la Universitat de Barcelona, el Jardí Botànic de Barcelona, el SIGMA, el Jardí Botànic Marimurtra de Blanes i l’Institut Botànic de Barcelona.

Seseli farrenyi és una herba perenne de 6-30 cm d’alçada, glabra (sense pèls), glauca (de color blau verdós), ramificada des de la base i amb conjunts de flors blanques i petites en forma d’umbel·la. Es troba principalment en hàbitats de penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium, un hàbitat també catalogat en l’àmbit europeu com a hàbitat natural d’interès comunitari.

Des de l’any 1999, s’havia constatat una reducció poblacional que ha arribat a ser d’un 90%. La troballa no millora la situació de les poblacions de la planta ja conegudes, però implica un augment del nombre total de plantes. Després d’anys de seguiment de les mateixes poblacions, amb l’esforç de noves prospeccions, s’han pogut trobar nous indrets on, fins a l’actualitat, no havien estat descrites. Ara, cal continuar actuant de manera efectiva per garantir la supervivència de les poblacions conegudes i salvar-les de les possibles amenaces que podrien fer que l’espècie desaparegués. I també cal continuar les prospeccions i el seguiment per aprofundir i renovar el coneixement sobre la distribució d’aquesta planta. Aquest cas és un exemple que l’esforç i els recursos per a la prospecció i el seguiment de flora i fauna amenaçades és clau per a la conservació.