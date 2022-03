«Ha estat un cap de setmana emotiu, amb moltes emocions a flor de pell. Malgrat la pluja hem pogut adaptar i fer totes les activitats per celebrar trenta anys d’activitat» explica Joana Julià Costa, cap de l’Agrupament Escolta i Guia Xiprers Al Vent de Figueres que fa tres dècades que està educant en el lleure a infants i joves des de P5 fins a 2n de batxillerat o fins a primer de carrera, «ja que després si volen poden convertir-se en caps».

L’escola La Salle de Figueres va obrir les portes diumenge passat per acollir el dinar popular amb les famílies, el concurs de pastissos i la cerimònia de l’aniversari, «amb la presència de totes les branques, discursos i lliurament d’obsequis als nens. Van assistir-hi antics caps, famílies i nens i vam sortir tots molt feliços de com va anar tot». Dissabte passat també va ser una jornada dedicada a les famílies i els nens: Es va fer la descoberta de les diferents branques que hi ha a l’agrupament i que varien segons l’edat dels nens i nenes. Actualment, al Cau hi ha apuntats una setantena d’infants i joves.

Mètode escolta i guia

L’AEiG Xiprers Al Vent és una entitat sense ànim de lucre dedicada a l’educació en el lleure, mitjançant el mètode escolta i guia. Formen part de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Julià Costa assenyala que «les activitats les fem seguint el mateix període del curs escolar, des de principi d’octubre i fins a la darrera setmana de juny que és quan fem els campaments d’estiu. Cada cap de setmana, de 4 a 6, fem trobades i hi ha tres sortides conjuntes: la festa del pas per començar el curs, on els nens passen de branca, o entren en contracte amb l’agrupament, si són nous; després hi ha la festa de Nadal i finalment la celebració de l’aniversari».

El cau ocupa un edifici que tenia La Salle tancat just davant de l’escola i el centre els ofereix recursos i instal·lacions per poder desenvolupar la seva activitat.

L’Agrupament segueix amb la mateixa línia pedagògica «en l’educació en el lleure, en treballar els valors de manera més activa i educar en el joc. Creiem que és una metodologia molt funcional i que es treballa poc a les escoles volem donar una oferta més àmplia i treballar-ho més i al llarg dels trenta anys hem anat canviant els caps, però hem tingut sempre un bon ritme de nens i nenes que ha permès no parar la nostra feina com educadors en el lleure». Fins i tot en el confinament i durant la quarantena «vam intentar seguir amb la nostra dinàmica i no frenar-nos, diria que l’evolució ha consistit a anar innovant i millorant els recursos més que en canviar una metodologia que és preestablerta dins el moviment». Asseguren que tenen moltes ganes de continuar creixent, «fins i tot tenim branques estancades i amb llistes d’espera».

Famílies desfavorides

Recentment, l’Agrupament ha rebut el suport de la Taberna Libraria, de Figueres, que ha col·laborat amb una donació econòmica amb el cau Xiprers al vent.

Els monitors destinaran els recursos a donar suport als fills de les famílies més desfavorides que participen en el cau, així com altres activitats que es faran a diferents barris. «L’ajuda és per als nens i nenes del nostre programa de beques de les famílies que no poden assolir el cost del cau, els ajuden a comprar el material i a tirar endavant amb les activitats».

A Figueres hi ha dos agrupaments, Xiprers al Vent que acaba de celebrar trenta anys i l’Agrupament Escolta i Guia Sant Pere que aquest 2022 compleix setanta anys: «Els dos estem d’aniversari, hi ha una relació bona i fem sortides junts, sobretot últimament amb més freqüència, abans hi havia una rivalitat amistosa que ja no hi és» remarca Julià.