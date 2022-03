Els efectes de la pandèmia es van fer notar a l’espai de residència de dia que oferia l’Asil Toribi Duran de Castelló d’Empúries, ja que es va haver de tancar. L’Ajuntament i els gestors de l’espai geriàtric es van posar a treballar i el resultat va ser un acord d’usos de l’antic complex hostaler i esportiu del Cau, situat just davant de l’Asil.

Divendres al migdia es va celebrar la inauguració d’aquest nou Centre de Dia de la Residència Toribi Duran. A l’acte, hi van assistir un bon nombre de residents de l’Asil acompanyats dels professionals del centre i alguns familiars. L’acte va ser comptar amb la participació de l’alcalde i president de la Fundació Santa Llúcia, Salvi Güell; Núria Butinyà, gerent de la Residència Toribi Duran; Laura Guerrero, directora del Centre de Dia i diversos regidors de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

«Després que les obres d’adequació de l’edifici El Cau van finalitzar el passat mes de gener, de seguida es va posar en funcionament el centre», expliquen fonts municipals. L’obertura ha estat possible gràcies a l’acord a tres bandes entre la Fundació Santa Llúcia, els propietaris de l’edifici El Cau i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, la qual cosa ha derivat en un contracte de lloguer que ha permès estrenar el Centre de Dia.

Les instal·lacions són molt adients per a l’activitat que s’hi porta a terme, ja que compta amb espais amplis, amb molta llum natural i una sala polivalent on es poden realitzar activitats de diferents tipus. Hi ha també una sala específica per a fisioteràpia i un entorn idoni per poder sortir a passejar quan fa bon temps.

En aquests moments el centre de dia ja funciona a ple rendiment, amb un horari de nou del matí a sis de la tarda, de dilluns a divendres, i amb un equipament de 20 places, una xifra sensiblement superior a la que s’oferia des de l’antiga ubicació del Centre de Dia.

L’acte inaugural va estar acompanyat d’un plugim fi que va accelerar els actes previstos, que van incloure un petit refrigeri per a tothom i l’actuació musical voluntària de Joan Vilahú.

Salvi Güell: «Complim amb un deure social que tenim tots»

L’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, s’ha mostrat especialment satisfet per l’acord que ha permès obrir aquest nou Centre de Dia. «Calia trobar una solució i poder utilitzar les instal·lacions d’El Cau degudament remodelades ha estat bona. A més, amb el Centre de Dia complim amb un deure social que tenim tots amb la gent que ho necessita».

El servei d’aquest espai d’acollida diària està destinat a persones que tenen algun tipus de dependència i necessiten supervisió per al seu dia a dia, però que encara no han de fer el pas a una situació residencial completa. Al mateix centre s’hi porten a terme activitats de teràpia ocupacional, psicològica, sanitària, amb servei de fisioteràpia i un treball molt important també per fomentar les seves habilitats socials i d’autonomia. Cal destacar el servei de transport adaptat que opera a tota la comarca i que els usuaris que hi estiguin interessats poden sol·licitar a part.