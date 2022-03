Unes 200 persones s'han aplegat a la plaça Josep Tarradellas de Figueres per commemorar el 147è aniversari de la mort del músic figuerenc Pep Ventura.

A través de de l'organització de Foment de la Sardana Pep Ventura i l'Ajuntament de Figueres, a partir de dos quarts de dotze del migdia, s'han fet fins a quatre rotllanes a la plaça per ballar al ritme de les sardanes.

La cobla Rossinyolets ha estat l'encarregada d'acompanyar musicalment els sardanistes. A la plaça, també hi ha hagut un espai reservat per aquells que preferien veure les sardanes que no ballar-les.

Abans, a les deu del matí, hi ha hagut ofrena floral davant del Panteó dels figuerencs il·lustres.