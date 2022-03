Roses continua amb la promoció turística del municipi a nivell europeu. Després de la seva participació al Saló de Turisme de París, celebrat la setmana passada, l'Oficina de Turisme de Roses es promociona com a destinació, entre el 24 i el 27 de març, al Salon des Vacances de Brussel·les (Bèlgica).

El poble continua apostant per la consolidació dels mercats emissors que més rellevància tenen per a la població, com són els casos de França o Bèlgica, països d'on provenen gran part dels visitants que rep Roses al llarg de l'any.

La promoció a fires del sector permet donar a conèixer l'ampli ventall de propostes i activitats que Roses ofereix en molt diferents àmbits, com són natura i platges, activitats esportives, gastronomia, turisme familiar, patrimoni cultural, i enoturisme, així com les variades opcions d’allotjament i serveis existents al municipi.

El Salon des Vacances de Brussel·les és una de les fires turístiques de referència i l'esdeveniment turístic més gran de Bèlgica. La seva celebració té lloc al recinte Brussels Expo i enguany arriba a la seva 63a edició, havent assolit l'any 2020 (darrera edició duta a terme abans de la pandèmia), la xifra de 800 expositors i més de 93.000 visitants. Aquesta, però no és la primera vegada que Turisme de Roses hi participa.

Al llarg d'aquest dies, el personal de l'oficina, desplaçat a la fira, donarà a conèixer tots els atractius i possibilitats que Roses pot oferir als nous visitants potencials, així com les novetats en serveis i activitats i les programacions previstes als visitants que ja coneixen la destinació.