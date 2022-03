L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha sigut aquest divendres 25 de març el convidat a la nostra trobada online amb els lectors. En aquesta s'han plantejat diferents temes com la situació de refugiats ucraïnesos al municipi o la valoració dels últims esdeveniments a l'Escala, com la Cursa de la Dona passada per aigua, que es va celebrar la setmana passada, o la Volta Catalunya, que la segona etapa va sortir des de l'Escala.

També se li ha tornat a preguntar si es presentarà a les eleccions municipals de l'any vinent, i una vegada més l'alcalde no ho aclareix: "estem centrats en la gestió i l'execució d'un projecte de poble i quan sigui el moment faré pública la decisió", ha manifestat.

Un altre dels temes reiteratius en aquestes trobades online és el de les escombraries i la neteja viària. L'alcalde ha recordat que ja ha començat el desplegament d'uns 1.500 nous contenidors, però ha volgut advertir que "la millora de la imatge, ha d'anar acompanyada d'una bona gestió dels residus per part de la ciutadania". Creu que si la inversió pública no va acompanyada d'una major consciència i un canvi d'hàbits dels usuaris, "no haurem aconseguit el que es pretén". En aquest sentit, ha expressat que "cal assolir nivells de reciclatge més alts per abaratir el cost de la gestió i fer-la més sostenible". Respecte al nou contracte, Puga ha explicat que "s'està treballant pel seu desplegament" i que "preveu incrementar les freqüències de recollida, una nova maquinària més eficient i el desplegament total de la recollida de la fracció orgànica".

Llegeix totes les preguntes i respostes aquí.