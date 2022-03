L'Estat i la Creu Roja han habilitat un punt de primera atenció a refugiats ucraïnesos a peu d'AP-7 a l'Alt Empordà. Consta de tres mòduls, oberts les 24 hores, on ofereixen menjar i beguda als desplaçats perquè han detectat que hi ha famílies que arriben exhaustes i sense haver-se pogut alimentar durant hores. Un altre dels barracons té jocs infantils per als més menuts i el tercer, amb funcions més administratives, serveix per mobilitzar els recursos necessaris, com per exemple coordinar un lloc on passar la nit abans de continuar el camí.

En aquest punt també hi desenvolupen, amb coordinació policial, el pla per evitar que els desplaçats puguin ser víctimes de màfies dedicades al tràfic de persones assegurant-se que van a llocs segurs.