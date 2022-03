L'Ajuntament de l'Escala ha començat els treballs de millora del passeig d'Empúries amb una inversió de 382.000 euros. Els treballs s'espera que estiguin enllestits abans de l'estiu. Inclouen la supervisió arqueològica. L'allargament del passeig fins al Riuet es portarà a terme passat l'estiu amb un cost de 546.000 euros.

El projecte de millora se centra en el paviment, des de la zona de la platja del Portixol fins a Sant Martí d'Empúries. Inclou la millora de la il·luminació en tot el tram del passeig i s'aprofita per fer una canalització que permeti millorar l'oferta de lavabos públics.

Les obres es van adjudicar a l'empresa Amsa.

En un primer moment, s'està actuant a la zona propera a la plaça Neapolis. Això obliga a tenir tancada la circulació pel pas principal del passeig, donant com a pas alternatiu per als vianants, la passera de fusta interior que hi ha entre aquesta plaça i la platja del Moll Grec.

Durant la celebració de la Marató d'Empúries, el proper 10 d'abril, ja s'ha previst que estarà perfectament habilitat el pas dels corredors pel passeig, ha informat l'Ajuntament.

Queda pendent per a després l'allargament del passeig d'Empúries fins al Riuet. L'Ajuntament ha explicat que no hi havia temps per acabar-lo abans de l'estiu i s'ha preferit començar després de la temporada turística.

Aquestes obres ja estan també adjudicades, en aquest cas a l'empresa Can Pipa, amb un pressupost d'uns 546.000 euros. D'aquesta manera, la intenció és que just després de l'estiu es posin en marxa.