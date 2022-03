L'Ajuntament de Figueres ha obert un punt d’atenció i suport a les persones refugiades ucraïneses amb la voluntat d’acompanyar-los un cop arriben a la ciutat. L’objectiu, oferir-los acompanyament a l’hora de fer els tràmits legals com ara la tramitació de la targeta sanitària, el permís de residència, la regularització del permís de persona refugiada entre altres, els tràmits d’empadronament o d’escolarització entre altres.

De moment s’han atès a la ciutat un centenar de persones de recent arribada. S’està treballant a oferir a partir de la setmana que ve reunions informatives grupals.

El punt d’atenció i suport està situat a la plaça de l’Església, 6 i l’horari d’atenció al públic és de 9.30 a 14 h.

Aquesta és una de les mesures que s’han posat en marxa a la ciutat. També s’ha creat el Comitè de Coordinació per la situació a Ucraïna. Està format per l'Ajuntament de Figueres (amb les àrees de Guàrdia Urbana, Serveis Socials, Nova Ciutadania), la Fundació Salut Empordà, Càrites, Creu Roja, Col·legi d'Advocats i membres de la comunitat ucraïnesa i amb la participació de la Generalitat.

L'objectiu és coordinar la possible arribada de persones refugiades a la ciutat així com donar suport al poble ucraïnès amb la recollida de material humanitari i altres accions com en la recollida de material.