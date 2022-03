Més de cent científics i experts han signat un manifest on reivindiquen la necessitat d'impulsar el desenvolupament de l'energia eòlica flotant a Catalunya "com a part de la solució contra el canvi climàtic". El manifest, difós per l'Institut de Recerca en Energia, exposa la urgència del desplegament de renovables a Catalunya per evitar "les pitjors conseqüències" de l'escalfament global, tot recordant que el país encara està molt lluny "d'assolir els seus objectius de transició energètica per a l'any 2030 i 2050". En aquelles dates, les renovables hauran de cobrir, respectivament, el 505 i el 100% de la demanda total de Catalunya.

El document destaca el "paper clau" que pot tenir l'energia eòlica marina flotant a Catalunya. Segons recorden, es tracta d'una "tecnologia innovadora que ja s'està projectant en diverses accions al Mediterrani" i que, segons indiquen, pot "obrir noves possibilitats i aportar grans beneficis energètics, mediambientals i de recerca arreu del territori". A hores d'ara, l'únic projecte d'eòlica marina que s'ha presentat a Catalunya és el del parc Tramuntana, davant la costa de Roses, que preveu 35 molins de vent. D'altra banda, els signants del manifest també subratllen la necessitat de tenir en compte els criteris de la comunitat científica catalana a l'hora de desplegar aquest tipus d'energia. Segons indiquen, es tracta d'una comunitat "forta i compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic de forma global, aportant solucions a la societat". Així doncs, demanen a les administracions que factilitin els mitjans perquè el col·lectiu científic i tecnològic avaluï i acompanyi, "amb rigor i transparència", les iniciatives en matèria de reonvables, tant si estan liderades per administracions públiques com si vénen de promotors privats. "En tots els casos, el coneixement científic i les aportacions de la recerca i el desenvolupament tecnològic seran clau per integrar i consensuar el desplegament de renovables per fer front a les conseqüències del canvi climàtic, assegurant la seva sostenibilitat i el mínim impacte al medi on s'integra", assenyalen. El document porta per títol "Manifest per al seguiment científic de l'energia eòlica flotant a Catalunya", i està signat per experts i expertes en àmbits científics, de recerca, de l'enginyeria i del món universitari. Es presentarà públicament el proper dijous, 31 de març, en un acte al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.