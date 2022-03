Per tal de poder atendre una necessitat que moltes famílies manifesten a l’hora de donar el darrer comiat a les cendres de l’ésser estimat difunt, Àltima ha creat Mar pòstum. Es tracta d’un servei pensat per a les persones que opten pel mar com a destí final de les cendres, dut a terme de forma controlada. El Port de Roses és el punt gironí des d'on s'ha desenvolupat el projecte. La resta ubicats al territori són: Port Fòrum de Barcelona, Port Torredembarra de Tarragona i Port Balís de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme.

El director general de Serveis Funeraris d’Àltima, Josep Ventura, explica que “volem donar una solució a aquelles persones que tenen la necessitat de retre l’últim homenatge al mar, a través d’un servei de qualitat, totalment personalitzat. Això permet que la família pugui fer un acte íntim, únic i especial, amb el recolliment i la sensibilitat que requereixen aquests moments”. Tot i que el moment de dipositar les cendres al mar des de l’embarcació se sol dur a terme amb l’assistència de la família, acompanyada d’un patró, Àltima també ofereix la possibilitat de donar el destí desitjat a les cendres de forma no presencial. En aquest darrer cas, és el personal de l’empresa qui s’encarrega del trasllat de l’urna fins al mar. En qualsevol de les dues opcions, Àltima facilita una carta nàutica a les famílies que certifica les coordenades en què les cendres s’han dipositat. Mar pòstum segueix l’estricta normativa legal vigent que regula aquesta activitat al nostre país i, en concret, a cadascun dels quatre ports on es pot realitzar el servei. És per això que només es pot dur a terme amb l’aprovació atorgada per l’autoritat competent de cada port. Així mateix, és estrictament necessari que l’urna amb què es dipositin les cendres al mar sigui ecològica i biodegradable, 100 % respectuosa i innòcua per al medi ambient. En aquest sentit, les urnes emprades per Àltima en aquest servei són de sal, sorra o argiles, uns materials que, juntament amb les cendres, es reintegren totalment en el mar.