L’alcalde de Peralada, Pere Torrent, i el regidor de Participació Ciutadana, Miquel Brugat, juntament amb el responsable d’Aqualia de Girona Nord, Jordi Johé, han lliurat un smartwatch a Àlex Milán Soler, alumne de l’escola Ramon Muntaner de Peralada, per quedar finalista en la categoria individual del Concurs Digital de Dibuix d'Aqualia celebrat el 2021. El seu treball sobre el cicle integral de l’aigua i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ha estat elegit entre els més de 10.500 alumnes de 3r i 4t de Primària participants de tot l’estat espanyol.

L’alcalde ha felicitat al jove alumne i ha destacat la importància de l’aigua en el nostre dia a dia i “el treball que hi ha per portar-la a totes les cases, que sovint no valorem”. El regidor de Participació Ciutadana ha posat en valor aquesta iniciativa que promou entre els més joves del municipi un ús responsable de l’aigua per cuidar el planeta. Per la seva banda, Jordi Johé ha explicat que el concurs és un referent en la promoció de valors, totalment consolidat arreu de Catalunya. “La participació en la darrera edició va créixer més d'un 58%, fet que demostra la total consolidació del concurs i la implicació de col·legis, famílies i alumnes amb aquesta eina educativa”.

En marxa la nova edició del Concurs: les Aqua-Olimpíades

Un any més i, des del mateix web www.aqualiaiods6.cat, els dos personatges protagonistes, Aqual i ODS 6, animen els més petits a sumar-se a un repte Aqua-Olímpic i promoure entre tots l'ús sostenible de l'aigua. Una nova competició que posa en valor l'esperit per tenir cura de l'aigua, la solidaritat, la companyonia, l'esforç i l'amistat. Les Aqua-Olimpíades serviran de teló de fons per explicar als més petits l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquest any el llenç del dibuix consistirà a dissenyar una escena de la seva pròpia ciutat Aqua-Olímpica, en què hauran de contestar amb èxit, abans de començar a treballar sobre el llenç, tres preguntes relacionades amb la gestió del cicle integral de l'aigua i la seva importància a l'hora de tenir cura del planeta.

En acabar i, a la nova secció Aqua-Reptes del Futur, podran aportar la seva visió sobre quins creuen que són els principals desafiaments d'aquí al 2030. En aquesta nova aventura, l’Ajuntament i Aqualia animen els nens i nenes de Peralada Bisbal que adoptin senzills hàbits en el seu dia a dia que ajudin a millorar el nostre món.

Els participants opten a aconseguir 10 premis individuals, 10 bicicletes, una per a cada nen guanyador; 250 premis per als nens finalistes, consistents cadascun d'ells una targeta per a material esportiu; i 1 premi col·lectiu per a un col·legi, consistent en una targeta de 1.000 euros per a material educatiu. El nom dels guanyadors es difondrà, a partir del 5 de juny del 2022 (Dia Mundial del Medi Ambient), a través del web d'Aqualia (www.aqualia.com), a la pròpia web del Concurs i a través del compte de Twitter @aqualia.