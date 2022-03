Un agent dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Jonquera ha reparat un autocar que portava refugiats ucraïnesos i que es va avariar abans de fer nit al poble. L'autobús, que anava en direcció a València, va començar a tenir problemes a l'altura d'El Voló. Quan va arribar a la Jonquera, on la quarantena de refugiats farien nit al pavelló, l'agent es va oferir a reparar-lo. El mosso, que abans havia treballat com a mecànic de camions, va poder arreglar l'avaria. Això sí, li va fer falta una argolla que un agent de la Guàrdia Civil va anar-li a comprar. L'endemà, l'autobús va poder reprendre la marxa. Tant l'Ajuntament de la Jonquera com el conductor de l'autocar li han fet arribar notes d'agraïment per l'ajuda.

Cada setmana, una ONG de València fa viatges amb autocars fins a la frontera d'Ucraïna, on s'ofereix a traslladar refugiats que fugen de la invasió. El servei el presta una empresa d'autocars de València. Els divendres a la nit, abans de reprendre el viatge, els refugiats dormen al pavelló de la Jonquera. El dispositiu per atendre'ls els formen diversos cossos de la zona. Entre d'altres, Protecció Civil del municipi, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra. Divendres passat, però, un dels autobusos que tornava d'Ucraïna va tenir problemes mecànics abans de creuar la frontera. Hi viatjaven una quarantena de refugiats. A l'altura d'El Voló, el vehicle va començar a perdre potència -no pujava més amunt dels 40 km/h- i amb penes i treballs el seu conductor el va poder portar fins a la Jonquera. Entre els qui l'esperaven hi havia un agent de la comissaria de districte que hi ha en aquest municipi. El mosso havia fet un canvi de torn i entrava a treballar just aleshores. Quan va adonar-se que l'autocar estava avariat, l'agent va oferir-se a reparar-lo. De fet, hi entenia de mecànica, perquè abans de ser policia havia treballat reparant camions. A més, aquest agent, sempre que surt de servei amb el cotxe patrulla, porta un kit personal amb eines mecàniques. El conductor li va donar el vistiplau i l'agent va posar-se a mirar què li passava a l'autobús. El va aconseguir reparar en qüestió de mitja hora. Per fer-ho, però, li va caldre una argolla, que un altre agent de la Guàrdia Civil va anar-li a buscar, i que ell mateix va pagar de la seva butxaca. Agraïments L'endemà, abans de reiniciar la ruta cap a València, l'empresa d'autocars va enviar un mecànic professional perquè revisés el vehicle. L'home va avalar la reparació feta pel mosso, i l'autobús va poder reprendre el viatge fins a València. L'Ajuntament de la Jonquera i el conductor de l'autobús han fet arribar notes d'agraïment als Mossos d'Esquadra per l'ajuda que els va donar l'agent. De fet, de manera anecdòtica, al seu escrit el conductor fins i tot va fer-hi constar que havia canviat l'opinió que tenia del cos. Perquè relacionava els Mossos amb multes i ara havia vist la cara més humana de la policia.